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El País Paula Todo Oidos

El colombiano rompe el silencio

Clara Avellino
10/04/2026, 01:14
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Manuel Turizo y Maluma.
Manuel Turizo y Maluma.

Manuel Turizo comienza el año con Apambichao, un nuevo disco recientemente estrenado y ya cargado de éxitos como: Mirame ahora, Cosas de enamorao y la pista titular homónima al disco junto a Maluma. La propuesta del artista reúne la pasión por el baile y la cultura de Colombia en ritmos que contagian, como el pambiche, una variante del merengue dominicano que se distingue por ser más lento, envolvente y melódico. Además el álbum cuenta con varias colaboraciones como Cumbia playera, junto a Emilia Mernes, y La buena mujer, con Luis Alfonso.

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