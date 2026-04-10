El colombiano rompe el silencio

Manuel Turizo comienza el año con Apambichao, un nuevo disco recientemente estrenado y ya cargado de éxitos como: Mirame ahora, Cosas de enamorao y la pista titular homónima al disco junto a Maluma. La propuesta del artista reúne la pasión por el baile y la cultura de Colombia en ritmos que contagian, como el pambiche, una variante del merengue dominicano que se distingue por ser más lento, envolvente y melódico. Además el álbum cuenta con varias colaboraciones como Cumbia playera, junto a Emilia Mernes, y La buena mujer, con Luis Alfonso.