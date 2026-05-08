Cita con el Ballet

Con funciones del 8 al 24 de mayo a las 20:00 o a las 17:00 horas (depende el día), el Ballet Nacional del Auditorio Adela Reta abre las puertas de la Sala Eduardo Fabini para revivir El corsario, una obra clásica que ofrece tramas de aventura, intriga y pasión con un despliegue coreográfico a cargo de Anna–Marie Holmes, la participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre y un desarrollo escénico del más alto nivel que, junto con el vestuario son obra de Hugo Millán, quién logra recrear un mar embravecido, un majestuoso palacio y un jardín encantado como escenario para la danza. tickantel.com.uy