Moda España

Ágatha Ruiz de la Prada

El reconocible universo de la creadora madrileña lleva más de tres décadas innovando y sorprendiendo. En esta pasarela volvió a lucirse con sus tradicionales diseños y su colorimetría vibrante y optimista, en tejidos naturales. Cerró el desfile acompañada de parte de su equipo: Carlos Marán, su director de arte y Javier Carrera Acosta, su director creativo.

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Custo Barcelona

We on the light es el título que define la nueva colección de la firma catalana, que dialoga entre la opacidad del jean y el tweed, y las transparencias, la ligereza de de los encajes y los acabados metalizados. Así reivindica la luz como materia prima para diseñar, sin perder su ADN de combinaciones sensuales.

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Lola Casademunt

Entre estampas de animal print, acabados satinados, brillos y un maximalismo bien ochentero, transcurrieron las pasadas de este desfile que representaron fielmente a la diseñadora; todo bajo el consigna Bohemian Soho y con una puesta en escena que recreaba un café old-school en la ciudad de Nueva York.

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Pedro del Hierro

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles fue el escenario para este desfile que se inspiró en la frase "lo esencial es invisible a los ojos", del francés Antoine de Saint-Exupéry. Los directores creativos Nacho Aguayo y Álex Miralles, tradujeron este concepto en una serie de looks caracterizados por una elegancia sutil y detalles ocultos, que aportan profundidad y sofisticación, sin extravagancia.

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Simorra

La herencia artesanal consolidada por Javier Simorra vuelve a inspirar a Eva Dimas, head of brand desde hace veinte años, resultando en una pasarela que destaca en texturas y en tejidos que oscilan entre lo etéreo y fluído a lo sólido e inmutable.

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Isabel SanchÍs

El atelier de la valenciana presentó junto a su hija, una colección que realza la silueta real de la mujer, siguiendo una paleta de colores inspirada en el cosmos. Destacó la artesanía de la impeacable factura, que combinó formalidad con tecnología.

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Hannibal Laguna

El diseñador vuelve a destacarse como un referente de la alta costura exquisita y de la elegancia glamorosa con Blacknoir, una colección pensada para la noche. Confeccionada en tejidos que permiten reflejar la luz, como la organza, contrastada por el terciopelo, las piezas se engalanaron con bordados, volantes y encajes.

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Johanna Ortiz

En su primera aparición en la pasarela de Cibeles, la diseñadora colombiana rindió homenaje a las tradiciones del folcklore español, fusionando siluetas modernas con bohemias. El cuero, el terciopelo y las pieles, ayudaron a abordar el concepto de ropa de invierno, lejano al clima nativo de la diseñadora. Fue la ganadora del premio MBFWM a Diseñador Internacional.