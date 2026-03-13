Imagen Radiante. La rentrée del año.

El final del verano deja tras de si postales de disfrute en la playa, hermosos atardeceres, y paseos inolvidables, pero también deja huella en la piel. Si durante las vacaciones se tuvo la precaución de cumplir con los cuidados mínimos -utilizar pantalla solar de amplio espectro, hidratar la dermis adecuadamente y no excederse en la exposición a los rayos UV-, la vuelta a la rutina y al trabajo no implica mayores problemas. Sin embargo, finalizadas las vacaciones es muy común que la piel presente signos de deshidratación, como tirantez y resequedad, así como hiperpigmentación y fotoenvejecimiento, es decir, las temidas manchas y arrugas. Es preciso entonces recurrir a la hidratación intensa con cremas y sérums que contengan activos como el ácido hialurónico, el aloe vera y las ceramidas, por ejemplo. Además, la exfoliación suave y los tratamientos con vitaminas y oligoelementos que reparen la barrera cutánea se vuelven clave para devolver la elasticidad y tonicidad a la piel. En cuanto al tratamiento para eliminar manchas, este exije productos despigmentantes con vitamina C, niacinamida y retinoides, entre otros, además de protección solar estricta SPF 50+. Aquí, sugerencias para incluir en la rutina del skincare a partir de marzo, y retomar la actividad formal con una piel luminosa y uniforme.

Bálsamo ATP, de Sofía Padrón. Sofía Padrón.

El Bálsamo ATP, de Sofía Padrón, ofrece reparación intensiva y visible a pieles sensibles, resecas y alteradas. Es que la crema está formulada con 12 por ciento de pantenol (Pro-Vitamina B5), que en alta concentración favorece la regeneración de la piel, refuerza la barrera cutánea, disminuye la irritación y el enrojecimiento, aportando hidratación duradera. En combinación con la manteca de karité, rica en ácidos grasos y vitaminas, mejora la elasticidad, aporta suavidad inmediata, fortalece la función de barrera, nutre intensamente, y protege la piel contra la pérdida de hidratación. Esta composición minimalista y altamente efectiva, se traduce en una textura envolvente y confortable, que brinda alivio inmediato y ayuda a mantener el cutis de toda la familia equilibrado, protegido y saludable. sofiapadron.com

Sérum Booster. Desarrollado por Dharma Fitocosmética.

El Sérum Booster desarrollado por Dharma Fitocosmética contiene extractos de regaliz, manzanilla y tilo, que lo convierten en un tratamiento ideal para unificar el tono de la piel. De textura fluida y rápida absorción, la sinergia herbal de este concentrado, actúa como un atenuante natural que ayuda a reducir la inflamación, e inhibe la tirosinasa, enzima clave en la formación de manchas. Como favorece la regeneración del tejido, y aporta uniformidad y luminosidad a la piel, su uso mejora el aspecto de manchas, hiperpigmentación post-acné, y melasma, además de los primeros signos de fotoenvejecimiento. Cabe recordar que al tratarse de una fórmula herbal sin ácidos y respetuosa de las pieles sensibles, su efecto es progresivo y se debe utilizar siempre acompañado del bloqueador solar. Instagram/@dharma_fitocosmetica

Manteca Coco Mango. Del botiquín de belleza de María Plaz.

Para quienes no pudieron renunciar a las largas horas al sol, pero quieren mantener la piel del cuerpo saludable y lozana, la Manteca Coco Mango, del botiquín de belleza de María Plaz, es la solución. Se trata de una formulación orgánica y natural cuyas propiedades hidratantes, regeneradoras, antioxidantes y nutritivas combaten la resequedad de la dermis y los daños de los rayos UV. Con una textura aireada y liviana que incluye aceites restauradores y notas perfumadas de mango, coco, e ylang-ylang en una base de maderas, el cosmético libre de parabenos, se consigue en Instagram/@mariaplazuy