Que Gabrielle Chanel generó una verdadera revolución en la moda, con su necesidad de libertad y acción, es un dato sabido por las amantes del diseño. También es conocimiento de los fashionistas que las creaciones de la inmortal Coco, basadas en la simplicidad, la practicidad y en la elegancia relajada, reescribieron las convenciones sobre la femineidad en un tiempo en el que la industria era dominada por hombres. Desde la petite robe noire hasta el emblemático Chanel N°5, el legado de sofisticación distintiva de la diseñadora es fuente de inspiración permanente. Sin embargo, no todos saben que ese patrimonio fue renovado y reinterpretado por el gran Karl Lagerfeld, y posteriormente, por Virginie Viard, para que la etiqueta se mantuviera como sinónimo de estilo atemporal.

Justamente la entrega inaugural de esta colección, Leyendas de la Moda, lanzada el pasado 25 de abril con El País está dedicada a Chanel. Se trata de un recorrido por los destaques y secretos de la maison, por las pasarelas y el atelier donde sucedía la magia, y por los diseños más emblemáticos.

A este libro, le siguen los dedicados a Dior y Gucci, quienes también fueron artífices del buen vestir y genios de la elegancia en los últimos años.

A lo largo de veinte entregas, esta apuesta, la más glamorosa de la editorial española RBA, desentraña la historia de la moda, con foco en marcas de lujo como Louis Vuitton, Versace, Prada, Yves Saint Laurent, y más, abarcando desde los grandes pioneros hasta los íconos que dictan las tendencias del sector, desde el París de la Belle Époque a los grandes desfiles de Nueva York y Tokio.

Realizado por especialistas del sector, y llevado adelante por la periodista Mitia Bernetel, el proyecto sumerge en el pasado, el presente y el futuro de la moda. Graduada en Lenguas Modernas, marketing y periodismo, Bernetel es ex colaboradora de la revista Madame Figaro y de grandes casas parisinas. Actualmente dirige el podcast sobre diseño sostenible À La Bien, y es jefa de la sección de moda en Harper’s Bazaar Francia. Más que suficientes credenciales entonces para explorar de qué está hecho el refinamiento, y cómo el acto de vestir es una forma de destacar y expresarse. “Estas reflexiones, presentes en la mente de cada creador, han contribuido a la fundación de las grandes casas, y en poco más de un siglo, han transformado una actividad artesanal en una de las industrias más poderosas del mundo”, advierte la francesa. Para trasmitir la esencia de estos grandes nombres, Bernetel incluye en la apertura de cada libro una selección de piezas clave e inspiraciones que dieron forma a los estilos inimitables de estos creadores.

En su introducción, Bernetel explica la forma en que las casas de diseño más emblemáticas convierten la moda en un arte complejo donde fondo y forma se entrelazan, y donde lo íntimo se revela al mundo exterior. “Un arte que refleja los movimientos sociales y las aspiraciones individuales. Para lograrlo, las marcas se apoyan en tesoros inestimables: la destreza virtuosa de sus colaboradores, la excelencia en la innovación y la fuerza de la comunicación. Un arte, en definitiva, construido por arquitectos del gusto impulsados por fuerzas únicas: un feroz ímpetu emancipador en Chanel, una búsqueda de excelencia técnica en Louis Vuitton y Gucci, y un torrente creativo en Yves Saint Laurent, Dior o Jean Paul Gaultier”.