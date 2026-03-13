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El País Paula Todo Oidos

Jorge Drexler: Taracá

Clara Avellino
13/03/2026, 17:18
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Jorge Drexler.
Taracá, 2026.

El cantautor uruguayo Jorge Drexler presentó Toco Madera, como el primer avance de su nuevo álbum Taracá recientemente publicado. En él puede escucharse un poco de la atmósfera sonora que propone el artista, se trata de una canción enérgica liderada por el tambor como instrumento protagónico. La letra fue escrita junto a Carlos Casacuberta, y su nombre está asociado a la acción de tocar madera para no tentar al destino y a la vez, a la acción de tocar la madera del tambor para marcar la rítmica del candombe. ¡Un deleite!

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