Mirada luminosa

Sabemos que la zona más fina y delicada del rostro, es la del contorno de ojos. Sin embargo, conviene recordar cada tanto que esta área periocular, que incluye el párpado móvil, es propensa a desarrollar arrugas, bolsas, y ojeras puesto que tiene menor soporte dérmico, una alta actividad muscular y sufre mayor estrés oxidativo. Debido a esta extrema sensibilidad, para su correcto tratamiento deben aplicarse productos específicos para la mañana y la noche, con activos como cafeína, ácido hialurónico, retinal, y vitamina C. Además, desmaquillar siempre, limpiar los ojos con suavidad, realizando movimientos ascendentes y aplicando ligeros toques con el dedo anular. Dormir ocho horas para evitar que se tensen los músculos de los ojos, hidratarse en abundancia, y usar accesorios como rodillos y aplicadores roll-on en frío para descongestionar y estimular la circulación sanguínea, son hábitos adicionales que contribuyen a la buena salud de la mirada.

Hydrapore Eye Contour es la solución descongestiva y refrescante de Lidherma, especialmente formulada para el tratamiento del área periocular. Indicado para todo tipo de piel -incluidas las sensibles y reactivas-, la combinación de ingredientes de este gel hipoalergénico ayuda a reparar la barrera lipídica, a mantener una hidratación confortable y a combatir los signos del envejecimiento. Es más, su aplicador, un práctico roll on de acero, permite realizar un suave masaje que deja la mirada despejada y fresca. Libre de parabenos y dermatológicamente testeada, la fórmula no incluye fragancias ni aceites. www.lidherma.com.uy

El Highlighter de Laurel realza la luz natural de la piel y la nutre profundamente. Elaborado con manteca de cacao, manteca de karité, zinc, vitamina E, aceite de oliva y pigmentos cosméticos, ofrece un brillo suave y saludable, ideal para el día y la noche. Su fórmula ayuda a disimular ojeras, reducir la hinchazón, suavizar la apariencia de líneas finas y aportar luminosidad, ayudando a que la mirada se vea más fresca, y evitando así el aspecto hundido de los ojos que puede aparecer con el tiempo. Con efecto anti-aging, el cosmético es cien por ciento natural, libre de químicos e ingredientes tóxicos, además de ser libre de crueldad animal. Se consigue en Instagram/@laureluy

La pérdida de proteínas, que proporcionan elasticidad a la piel, es la causante de la disminución del colágeno y del ácido hialurónico, lo que termina resultando en arrugas. Para contrarrestar este efecto, Beauty of Joseon desarrolló Revive Eye Serum, con extracto de ginseng y retinal (retinaldehído que actúa once veces más rápido que el retinol). El ginseng, ingrediente herbal base de la fórmula, tiene comprobada efectividad en la reducción de arrugas, gracias a su abundante contenido de saponina que suministra humedad a la piel y la mantiene durante tiempo prolongado. A esto se suma la vitamina A en forma de liposomas, a los que se agregan lípidos naturales y aceites. La composición incluye glicerina, niacinamida y colesterol para retener la humedad y crear un producto más efectivo. Se sugiere distribuir suavemente una o dos gotas del producto alrededor de los ojos, luego de la limpieza y de la aplicación del tónico. Se consigue en sokoinc.com.uy

