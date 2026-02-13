Laura Pausini: vuelve a la raíz

A comienzos de este mes, la artista presenta Lo canto 2, un álbum de versiones que funciona como la continuación en italiano de Lo canto (publicado en 2006) y que tiene su correlato en español. De espíritu pop y vocación emotiva, el disco rinde tributo a los grandes cantautores italianos que marcaron la formación artística de la Reina del Pop Italiano. Fiel a su estilo, con su voz intensa, su interpretación frontal y una sensibilidad melódica irrepetible, Pausini revisita estas canciones desde la madurez de una trayectoria sólida, construida entre idiomas, escenarios y generaciones. Un regreso a las raíces que celebra la canción como refugio, memoria y legado.