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El País Paula Todo Oidos

Laura Pausini: vuelve a la raíz

Clara Avellino
13/02/2026, 01:02
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Laura Pausini, Lo canto 2.
Laura Pausini, <i>Lo canto 2.</i>

A comienzos de este mes, la artista presenta Lo canto 2, un álbum de versiones que funciona como la continuación en italiano de Lo canto (publicado en 2006) y que tiene su correlato en español. De espíritu pop y vocación emotiva, el disco rinde tributo a los grandes cantautores italianos que marcaron la formación artística de la Reina del Pop Italiano. Fiel a su estilo, con su voz intensa, su interpretación frontal y una sensibilidad melódica irrepetible, Pausini revisita estas canciones desde la madurez de una trayectoria sólida, construida entre idiomas, escenarios y generaciones. Un regreso a las raíces que celebra la canción como refugio, memoria y legado.

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