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El País Paula Imperdibles

Crónica de un pequeño milagro

Clara Avellino
08/05/2026, 03:20
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El Gran Gustaf vuelve a los escenarios con una nueva propuesta teatral: Crónica de un Pequeño Milagro. Un monólogo que busca reunir los ingredientes necesarios para lograr lo imposible, a través de la narración de historias de seres cotidianos que necesitan de un acto de magia para resolver sus vidas. Luego de La Dimensión de la felicidad, éste es el unipersonal número doce, escrito, dirigido, y protagonizado por el humorista, quien celebra treinta años de trayectoria. Las funciones son el viernes 22 y 29 de mayo en el Teatro Movie. movie.com.uy

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