Aires de felicidad: tendencias perfumistas

Los aromas ligeros y frescos, aún en invierno; las esencias dulces, e intensas al estilo árabe, y el deseo de conectar con las emociones, son tendencia a la hora de elegir perfumes este 2026. Asimismo, la búsqueda de esencias personalizadas y el anhelo de rodearse por elementos que inspiren calma, motivación y bienestar, también son impulsos que le dan forma al panorama de fragancias de esta temporada. Se sabe que los perfumes no se eligen por casualidad, sino que se recurre a ellos para sentirse bien o mejor; para expresar un mensaje; para transmitir alegría y para evocar recuerdos, entre otras razones. En este sentido, los aromas asociados a la frescura, la ligereza y la sofisticación, que combinan elementos florales, afrutados con toques gourmand de manera sutil, son los protagonistas. Destacan como novedad, las notas de frutos rojos y pera, y se combinan con clásicos atemporales como la vainilla y los cítricos. Asimismo, los acordes verdes -hojas de violeta, té verde, albahaca- son otra preferencia al alza, ya que evocan la presencia de la naturaleza. Así las cosas, y con el Día de la Madre este fin de semana, aquí algunas sugerencias para tener en cuenta a la hora de regalar.

Michael Kors Pour Femme Absolu

Michael Kors Pour Femme Absolu es una fragancia luminosa que captura el resplandor, la elegancia y la confianza de la mujer moderna. Es más, el lanzamiento se presenta como una declaración de estilo y confianza, en el que las notas de salida combinan la frescura de la mandarina italiana con la dulzura de la pera, y se equilibran con un toque de pimienta rosa. En el corazón de la fragancia, florece la rosa damascena, elevada por la sutileza de la molécula Rosyfolia, y anclada por notas de vetiver, que aportan cuerpo y carácter. Completan la escritura, acordes de vainilla de Madagascar, que se entrelazan con la terrosidad del haba tonka, para dejar un rastro adictivo y seductor, mientras que el benjuí prolonga esta intensidad con elegancia duradera.

Crystal Esmerald Versace

Versace presenta Crystal Emerald, una fusión vibrante de luz verde y sensualidad, que se inspira en la intensidad hipnótica de la esmeralda. La nueva fragancia seduce con un aroma que irradia femineidad, poder, y la actitud audaz, que define a la maison. Fiel al espíritu Versace, el perfume celebra el empoderamiento y la libertad de expresión femenina. Versátil y fácil de llevar, aporta una elegancia natural y radiante que acompaña cada momento. Así, sus notas florales de salida despiertan una energía radiante y vital, propia de una mujer, cuya presencia deja huella. No en vano, los expertos afirman que Crystal Emerald no solo se lleva, sino que se siente, se vive y se recuerda.

Toy 2 Moschino

De la sensibilidad y genial creatividad de Alberto Morillas y Fabrice Pellegrin, nace Moschino Toy 2. Inspirados en los conceptos de alegría y diversión, los creadores imaginaron un elixir fresco y energético que pertenece a la familia floral amaderada. La composición, encerrada en un frasco de cristal con la silueta del simpático osito, seduce con notas de manzana verde, mandarina y magnolia. En el corazón, una fusión de acordes de grosella blanca, peonía y jazmín, ofrece el preámbulo perfecto para una estela de almizcle, sándalo y ámbar.