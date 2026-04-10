Yianina Bugani

Es la diseñadora uruguaya del momento. Su presencia en los medios aumentó desde que fue reconocida, entre otras distinciones, como Mejor Diseñadora de Moda Extranjera en Estados Unidos 2026, por la revista Best of Best Review. Pero su trabajo viene desarrollándose desde hace tiempo. Se sostiene con una vida dedicada a desarrollar el talento y la sensibilidad que su profesión requiere. “Me emociona profundamente que por primera vez, una diseñadora latinoamericana haya sido premiada con este reconocimiento. Para mí es un enorme orgullo poder mostrar mi trabajo, mi estilo y mis raíces a través de las piezas que diseño y produzco íntegramente en mi país”.

Yianina tiene 37 años, nació en Colonia Larrañaga, un área rural cercana a Cardona, en Colonia, y actualmente vive en Playa Fomento. Es profesora de inglés y diseñadora de moda: estudió ambas carreras al mismo tiempo y durante años trabajó como educadora. En 2018 fundó Nina B, su marca de calzado con la que hoy se da a conocer en las principales ciudades del mundo, como París y Nueva York.

La empresa comenzó con ventas online, y poco más adelante abrió su primer store. Así, fue creciendo de manera progresiva hasta que la vida se interpuso: en marzo de 2025, tras superar una intervención por un tumor de mama, la diseñadora se replanteó la vida. “Fue un momento muy sensible que me llevó a preguntarme por qué no estaba persiguiendo el sueño que había tenido desde niña: desfilar en la Fashion Week de Nueva York”.

Tras un proceso de selección compuesto por más de veinte entrevistas, recibió la aprobación que la posicionó como la primera diseñadora uruguaya en presentar su colección de zapatos en aquella pasarela. Así fue que en setiembre de 2025, presentó en la Big Apple a Isabella, una colección inspirada en su hija. A partir de entonces el crecimiento se aceleró. En diciembre pasado abrió un segundo local en Gorlero, Punta del Este. En febrero de 2026 volvió a Estados Unidos y cruzó a París, invitada por primera vez como diseñadora. Allí presentó una nueva colección, Nelba, sobre la que dijo: “es un homenaje a mi madre, que ya no está físicamente, pero cuya presencia sigue siendo una inspiración constante”.

Ocurre que para Yianina “la memoria es un legado”. Desde niña se recuerda observadora, curiosa, atenta a los detalles del campo donde creció: la tierra, los colores, las texturas de lo hecho a mano. También le fascinaban la moda y el arte en todas sus manifestaciones. Ese entorno le enseñó el valor de lo auténtico y lo artesanal. Por eso, aquella niña sigue viva en su trabajo y le recuerda por qué empezó a crear. “Tendría apenas tres o cuatro años. Me encantaba diseñar pequeños vestidos para mis muñecas, pedía que me compraran revistas de moda y me quedaba horas mirando cómo se vestían las celebridades u observando los desfiles. Había algo en ese universo que me atraía de forma instintiva. Con los años entendí que esa mirada fue el comienzo de todo. No sucedió en un instante preciso, fue un proceso silencioso que creció conmigo. Primero como intuición, luego como pasión y finalmente como profesión y decisión de vida. Mi trabajo se convirtió en mi manera de contar historias, de honrar mis raíces, y de transformar la identidad en algo que puede caminar por el mundo”.

Esa raíz rural y esa sensibilidad están presentes en la traza de cada zapato, en la elección de materiales y en el equilibrio entre modernidad y tradición que sostiene a la marca. Su inspiración, explicó Yianina, nace sobre todo de las emociones, las historias y la naturaleza, en particular, Muchas colecciones, dice, surgen de sentimientos íntimos.

Nina B es una marca ligada a toda esta historia. Es una firma que nace en Uruguay, que se diseña y produce íntegramente aquí, en donde crece y se lanza al mundo. “Siempre fue fundamental para mí, que tanto el proceso creativo como el productivo conserven el vínculo con nuestro origen y con la identidad que nos define”.

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