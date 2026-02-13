Aliados del verano.

Además de la toalla extra grande, los anteojos de sol, el sombrero, el agua y la buena lectura, en el bolso de playa hay productos que no deben faltar. Se trata fundamentalmente de los cosméticos diseñados para proteger y reparar la piel y el cabello de las agresiones típicas de la temporada: el sol, el mar y la piscina, entre otros. Por eso resulta impensable realizar cualquier actividad al exterior sin recurrir a un protector solar de amplio espectro, con al menos FPS 30. Esto no es casual; su uso previene el daño cutáneo, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel ya que bloquea los rayos UVA y UVB. Complementados con bálsamos labiales con FPS, estos productos se aplican 30 minutos antes de salir y se vuelven a usar cada dos horas, o luego de un chapuzón.

A su vez, las cremas, geles y aceites post solares, son otro indispensable del verano. Estos productos calman, refrescan, hidratan y restauran la barrera cutánea, aliviando el calor y la tirantez pues contienen ingredientes como aloe vera, mentol y antioxidantes que restauran los lípidos y combaten el daño oxidativo. Finalmente, un revitalizador para el pelo, cuya acción evite su deshidratación, rotura y decoloración, completa el set de productos ineludibles para disfrutar a pleno, sin preocuparse por posibles daños.

El Protector Solar, de la firma Masala Naturales, es la respuesta natural y efectiva para resguardarse de los efectos nocivos de los rayos ultravioletas. Diseñado para ser usado por toda la familia, su fórmula se basa en ingredientes naturales como manteca de mango, aceite de sésamo, aloe vera, aceite de almendras y zinc.

Una de sus grandes ventajas es que es libre de derivados del petróleo y de aluminio, lo que lo convierte en una alternativa más segura y respetuosa tanto con la piel como con el medio ambiente. Además, no deja sensación grasosa y ofrece hidratación profunda, ayudando a prevenir la aparición de manchas.

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En verano, el pelo necesita un mimo extra, y para esta temporada de playa, calor y piscina, el Revitalizador Capilar sin enjuague de Primicia, es el mejor aliado. El producto fue específicamente diseñado para nutrir y reparar la fibra capilar, dejando el cabello suave, liviano, y sin frizz. Al recuperar la hidratación, crea una capa protectora sin dejarlo pesado. Otro punto a destacar es que ayuda a que el color dure más y a mantener tratamientos como la hidrocauterización y el brushing progresivo por más tiempo. Aunque puede usarse todo el año, en verano es un must ya que protege de los efectos nocivos de la sal y del cloro. Se aplica sobre el pelo húmedo o seco, y si el daño es severo, puede usarse a diario. En presentaciones de 18 y 120 ml se consigue en farmacias y perfumerías. artobe.com.uy

El Aceite de Jojoba Orgánico de Terra Tabú es el mejor recurso para calmar la piel luego de la playa o de un largo día al sol. Prensado en frío, el producto es de origen francés certificado, y posee una composición lipídica muy similar al sebo natural de la dermis. Esto lo convierte en un tratamiento post solar idóneo ya que ayuda a restaurar la barrera cutánea, además de hidratar, suavizar y regenerar, sin resultar pesado. Por sus funciones reafirmantes y su textura sedosa y ligera, este aceite es considerado oro líquido. Es más, su contenido de 96 por ciento de ceramidas muy similar al de la piel, contribuye a la sebo-regulación, reparación y mantenimiento de la estructura dérmica. De efecto antiinflamatorio y antibacteriano, es antioxidante y rico en vitamina E. Apto para niños y bebés a partir de los seis meses, se recomienda para el cuidado diario de pieles delicadas. Se consigue en Instagram/@terratabu_biocosmetica

