Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo que lleva prófugo de la Justicia internacional desde 2021, y señalado por presuntamente liderar una de las mayores organizaciones del crimen organizado en Sudamérica, fue capturado este viernes 13 de marzo en Santa Cruz, Bolivia.



Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, confirmó la captura, que se habría dado antes de las 7:00 de la mañana.

En diciembre de 2025 Marset dijo en una entrevista que no se entregaría en ningún país de Latinoamérica: ""Entendiendo cómo es la Justicia en Sudamerica no me entregaría en ninguna parte. Ya que llevan tanto tiempo atrás mío que sigan buscándome".

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16:30 | EE.UU. dice que captura de Marset fue resultado de Escudo de las Américas

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia destacó que la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pone fin a un "reinado de terror y caos" y es un resultado del 'Escudo de las Américas', en relación al bloque de países liderados por Washington para fortalecer la seguridad del hemisferio.

"Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento acelerado de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", señaló la embajada en sus redes sociales.

La publicación va acompañada por una imagen del Departamento de Estado en la que se ofrece una recompensa de 2 millones de dólares "por información que conduzca al arresto" de Marset, con la palabra superpuesta "capturado".

El 'Escudo de las Américas' es el nombre de la cumbre de mandatarios que hace unos días lideró el mandatario estadounidense Donald Trump con el fin de promover la "libertad, seguridad y prosperidad" en la región y cooperar en temas de seguridad, migración y la lucha contra el narcotráfico.

AFP

16:00 | La previa a la captura de Sebastián Marset

Imágenes captadas por cámaras de seguridad y a las que tuvo acceso el medio boliviano la Red Uno muestran el intenso movimiento policial en inmediaciones de un domicilio ubicado en el barrio Las Palmas, en la zona oeste de la capital cruceña, donde el denominado "Rey del Sur" se encontraba resguardado.

El operativo comenzó cerca de las 03:00 de la madrugada, cuando efectivos de la Policía Boliviana, junto con personal del Ministerio Público de Bolivia, desplegaron un fuerte contingente que incluyó grupos especiales, vehículos policiales y agentes fuertemente armados con chalecos antibalas.

Así fue el operativo para capturar a Sebastián Marset pic.twitter.com/X3f4NOcT3Z — Red Uno de Bolivia (@RedUnoTv) March 13, 2026

15:10 | ¿A dónde van a extraditar a Marset?

Tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, varios países tienen intenciones de juzgarlo ya que lo acusan de diversos delitos. Tanto Paraguay como Bolivia cuentan investigaciones abiertas en su contra, e incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el uruguayo quiso matarlo.

El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la Justicia local.

No obstante, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que tenía agentes en Bolivia para el megaoperativo, recibió al narcotraficante y lo colocó en un avión en el aeropuerto Viru Viru para extraditarlo a Norteamérica, tras una parada técnica en Lima, Perú.

Policías en un operativo en Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Foto: RODRIGO URZAGASTI/AFP

Sebastián Enrique Marset Cabrera figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, la unidad especial contra las drogas de Estados Unidos, país que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa.

El delito que le atribuye EE.UU. es "conspiración para cometer lavado de dinero". En la publicación oficial se indica que algunas veces se presentó como Luis Amorim Santos o como Gabriel de Souza Beumer.

14:40 | Claves del megaoperativo: la captura "quirúrgica" de Marset

Tras la captura de Marset, fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que lo ingresaron a un avión para trasladarlo a Norteamérica, previa parada técnica en Lima, Perú.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, dio detalles de cómo fue el operativo de esta madrugada. Según dijo, hubo una "tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión" de Marset. Afirmó que fue clave la "absoluta discreción" con la que se actuó.

"Se ha establecido que este peligroso individuo, entre los narcotraficantes más grandes del mundo, hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz. Esto nos llevó a nosotros a iniciar un proceso largo, meticuloso, profesional", explicó.

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🔴 Sebastián Marset a Estados Unidos



🔸 Será trasladado desde Viru Viru, Santa Cruz, en medio de un fuerte operativo policial, según el Ministerio de Gobierno.



🟠 Seguí nuestro canal de Whatsapp: https://t.co/CQBhqEKXkj#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/dsM29QUba8 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 13, 2026

13:52 | Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, afirmó que la captura de Marset es un "hecho histórico"

Paz, presidente de Bolivia, afirmó en rueda de prensa que la captura es "un hecho histórico" que "pasará tiempo para entender la dimensión".

"Hoy Bolivia ha generado un hecho trascendental no solo para nuestra nación sino también para la región y el conjunto de la humanidad", dijo, y destacó que "uno de los narcotraficantes y criminales, considerado entre los cuatro más grandes del continente, ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado".

"La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado", aseveró Paz, que destacó la cooperación entre países para la captura. Celebró, además, que no se registraron muertes en el operativo, ni entre los delincuentes ni entre los policías, por lo que entiende que se desarrolló "quirúrgicamente".

13:28 | Carlos Negro: "Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay"

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia representa “un duro golpe al narcotráfico de toda la región y de América”, y sostuvo que se trata del “narcotraficante más importante de la región hoy en día”.

El jerarca explicó en conferencia de prensa que el operativo fue posible gracias al intercambio de información entre varios países. En ese sentido, relató que el pasado 26 de febrero mantuvieron una reunión en Chile con autoridades regionales, instancia en la que dialogaron con el ministro paraguayo y con el fiscal general de ese país, Emiliano Rolón Oviedo. “Le brindamos datos en esa reunión y tuvimos información por parte del ministro de que estaban muy cercanos al narcotraficante”, indicó.

El ministro también subrayó que Uruguay mantiene investigaciones en curso vinculadas a Marset y aseguró que el país está dispuesto a colaborar con otros sistemas judiciales. “Nosotros tenemos investigaciones en Uruguay en desarrollo y estamos dispuestos a cooperar con la Justicia norteamericana”, expresó.

Además, Negro expresó que existen elementos firmes que vinculan al narcotraficante con delitos cometidos en territorio uruguayo. “Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay”, afirmó.

Carlos Negro, ministro del Interior, en conferencia de prensa tras la captura de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Leonardo Mainé/El País.

13:20 | Gustavo Petro: "Este señor me quería asesinar"

El presidente del Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la captura de Sebastián Marset en Bolivia. "Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la república, era muy amigo de gentes de la fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci", escribió en su cuenta de X.

"En Cartagena, Colombia, el fiscal Pecci fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la Vendeta reviviera. Sebastián Marset es miembro de la junta del narcotráfico en Dubái y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de ser poseedores de minas de esmeraldas en Colombia", aseguró.

Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la república, era muy amigo de gentes de la fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia,el fiscal… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

13:00 | Departamento de Estado de EE.UU.: "El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado"

"Capturado. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz

y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", publicó en su cuenta de X el departamento de Estado de Estados Unidos.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

12:50 | Orsi habló tras la captura de Marset

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este viernes por la detención del narcotraficante Sebastián Marset, quien cayó en un megaoperativo policial en Bolivia. "Por lo que tengo entendido ya se estaría yendo hacia Estados Unidos", respondió el mandatario en rueda de prensa.

"Acabo de cortar de hablar con el presidente (Rodrigo) Paz. Estuvimos hace pocas horas juntos, hablando del tema, y bueno, hoy nos despertamos con esta noticia, lo llamé y bueno, tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían, que no permitía la captura rápida, pero bueno, por lo que me dijo él se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación", agregó el mandatario.

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12:30 | La DEA traslada a Marset en avión a Estados Unidos

Marset fue trasladado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en un avión rumbo a Lima (Perú) para luego llevarlo al país norteamericano.

Fue detenido este viernes 13 de marzo de 2026 en un operativo que incluyó allanamientos en dos casas de Santa Cruz de la Sierra. "Un hecho histórico", dijo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

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Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

11:30 | Políticos de oficialismo y oposición reaccionan a la captura de Marset

Actores políticos de diferentes partidos usaron sus redes sociales para celebrar la captura de Sebastián Marset.

Me alegra mucho que se haya capturado a Marset luego de pasar la vergüenza internacional de que nuestro país le entregara su pasaporte en 2021 que facilitó su fuga — Julieta Sierra (@julietasierraf) March 13, 2026

Otro motivo mas para estar en el Escudo de las Américas; con Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y próximamente Chile; cayó Marset; la lucha contra el narcotráfico no puede depender de la ideología del gobierno de turno — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) March 13, 2026

El narcotraficante más importante y conocido de Uruguay, que se encontraba prófugo luego de que el el anterior gobierno le tramitara y le otorgara un pasaporte de manera exprés, que ademas le permitió salir de la cárcel de Dubai, fue capturado en Bolivia. Su mano derecha Fernadez… https://t.co/2gqD8VJFUJ — Daniel Caggiani (@DCaggiani) March 13, 2026

Pero los mismos que despreciaban "el escudo de las americas " son los que festejan como si tuvieran algo que ver.

Ahora con Marset preso se terminó el relato, sabremos toda la verdad. https://t.co/S22h0Bg0gH — Sebastian Da Silva (@camboue) March 13, 2026

Ojalá que la captura de Marset arroje luz sobre la amplia red de cobertura que le permitió operar impunemente durante años, incluyendo la incomprensible entrega del pasaporte por parte del anterior gobierno https://t.co/OyoWT6nU7u — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 13, 2026

11:00 |El comunicado del Ministerio del Interior de Uruguay por la captura de Marset

El Ministerio del Interior de Uruguay emitió un breve comunicado en el que indicó que el titular de la cartera dará luego una conferencia de prensa para brindar detalles de lo sucedido. "Acaba de recibir directamente del actual ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de cuatro personas vinculadas a su organización", indica el texto.

Según ese comunicado, Negro "mantuvo en las últimas semanas una reunión bilateral con el ministro de Gobierno y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, a fin de avanzar en esta investigación".

En su cuenta de X, Negro expresó: "La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación".

La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva.



Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación. https://t.co/1ZpHgd7YUA — Carlos Negro (@CNegro7) March 13, 2026

10:20 | Primeras imágenes de la detención de Sebastián Marset

El medio paraguayo ABC Color publicó las primeras fotografías de Sebastián Marset tras su detención en Bolivia. En las imágenes se lo ve sentado junto a agentes de la DEA.

Según publicó el medio boliviano El Deber, Marset estaría siendo trasladado en avión hacia Estados Unidos.

Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia Foto: ABC Color

Primeras imágenes de sebastián Marset tras ser detenido en Bolivia Foto: ABC Color

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10:00 | Exministros del Interior celebraron la captura de Sebastián Marset

Luis Albert Heber y Nicolás Martinelli, exministros del Interior, que se desempeñaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se expresaron este viernes tras la detención de Sebastián Marset en Bolivia.

"Felicitamos a las Fuerzas Policiales y de Inteligencia de Bolivia y Paraguay por haber capturado a Sebastián Marset. Ahora esperemos que actúe la Justicia y este peligroso narcotraficante esté muchos años preso", publicó Heber en su cuenta de X.

Felicitamos a las Fuerzas Policiales y de Inteligencia de Bolivia y Paraguay por haber capturado a Sebastián Marset . Ahora esperemos q actúe la justicia y este peligroso narcotraficante este muchos años preso. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) March 13, 2026

Por su parte, Martinelli escribió en la misma red social que se comunicó con el exministro del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, quienes le confirmaron la noticia. "Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la justicia cumpla su cometido", apuntó.

Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia. Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) March 13, 2026

9:30 | Gobierno uruguayo confirma detención de Sebastián Marset

Tras la detención de Sebastián Marset en Bolivia, el gobierno de Yamandú Orsi recibió la confirmación oficial por parte de las autoridades bolivianas sobre la captura, señalaron fuentes de gobierno a El País.

El narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la justicia local.

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Sebastián Marset en entrevista con Santo y Seña. Foto: Captura de video.

9:20 | Primeras imágenes del megaoperativo en el que capturaron a Sebastián Marset

El megaoperativo realizado en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz (Bolivia) habría terminado con la captura del narcotraficante Sebastián Marset y de otroas tres personas: dos hombre y una mujer. Según detalló el medio local Unitel, se trataría de tres personas de nacionalidad venezolana.

Detenciones en megaoperativo en el que capturaron a Sebastián Marset Foto: Captura de video/Unitel

Detenciones en operativo en que cayó Sebastián Marset Foto: Captura de video/ Unitel

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8:40 | Capturaron a Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que procuraban su captura al acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones de crimen organizado en Sudamérica.

"Recibimos la información de nuestro pares de Bolivia", dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. "El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorrarlalo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él", añadió en diálogo con ABC Cardinal.

El medio boliviano El Deber informó que se trató de un megaoperativo desarrollado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas.