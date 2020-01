El FA denuncia “retroceso” por la ley de urgente consideración del gobierno electo

De dudosa constitucionalidad, violatorio de las autonomías educativas, gatillo fácil, mano dura, política de retroceso. Todo eso dicen en el Frente Amplio del proyecto de ley de urgente consideración que redactó el gobierno del presidente electo Luis Lacalle Pou.

Los 459 artículos de las más variadas temáticas que se incluyeron en la iniciativa que será enviada al Parlamento, ni bien asuma el nuevo gobierno, no cayeron bien en el Frente Amplio. Los puntos más criticados son el aumento de penas, la marcha atrás con la obligatoriedad de la inclusión financiera y la reforma en la gobernanza del sistema educativo.



El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que en los próximos días hará un análisis más afinado del articulado, pero en términos generales da la impresión que “es de dudosa constitucionalidad” en lo que respecta a la prohibición de las ocupaciones de los lugares de trabajo. Consideró que “se contrabandean” con apariencia de ley de urgencia varias cuestiones que no son urgencias.

Por su parte, la senadora frenteamplista Ivonne Passada aseguró a El País que la ley de urgencia representa “un engaño a la propia sociedad que votó a ciegas”. “Me atrevo a decir que algunas de estas propuestas tienen una clara intención de restaurar una acción política que había sido superada en nuestro país, por ejemplo en lo que refiere a las reestructuras de las competencias del Mides y el área de diversidad sexual”, añadió Passada.



Por otro lado, dijo que al restringirse el derecho a la extensión del derecho a la huelga -en referencia a las ocupaciones- “seguramente habrá una respuesta de parte de organizaciones sociales y sindicales”.



Con respecto al capítulo educativo, Passada alertó que “a una vista rápida pueden haber vicios de violación a la autonomía de los centros educativos” con la reforma que se propone. En conclusión opinó que “hay propuestas en esta ley que se dan de frente con lo que es el diálogo social”.

El diputado y vicepresidente del Frente Amplio José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo a El País que el proyecto de urgente consideración supone “un decaecimiento del debate parlamentario”.



“Asuntos tan delicados como la seguridad, la educación y la economía deberían tener mayor involucramiento con la sociedad y los partidos políticos. Son temas que los quieren resolver con una modalidad de rápido tratamiento y si no se aprueba sale con lo que dice el Ejecutivo”, argumentó. Por lo que concluyó que “se debilita el concepto básico de la democracia”. Según Mahía, en seguridad se sigue el camino del “gatillo fácil” y en educación se propone “desmontar todo lo que se ha hecho”. “Es un proyecto restaurador de centro derecha”, finalizó el legislador.



En tanto, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche (Casa Grande) opinó que se trata de una “ley de atropello que elimina libertades, restringe derechos y atenta contra la clase trabajadora”.

Ferreri cuestionó su "opacidad".

El subsecretario de Economía Pablo Ferreri cuestionó el proyecto de ley de urgente consideración por su “opacidad”. “Vemos que se elimina la obligatoriedad de medios electrónicos de pago para montos elevados y por otro lado se vuelve a las sociedades anónimas para la compra de tierras”, subrayó.



Por otro lado, consideró que la urgencia mostrada en desarmar la inclusión financiera “fomenta la informalidad” y la pérdida de derechos de los trabajadores. “No es el camino hacia un Uruguay mejor”, aseguró . En tanto, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo que “el borrador de la ley de urgencia, en lo que respecta a inclusión financiera, es peor de lo esperado e implica un misil en la linea de flotación en la lucha contra el lavado de activos, la evasión y la informalidad”.

Asimismo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García opinó que el proyecto en cuestión “debería haberse conocido antes de la elección. La forma urgente consideración es injustificable. Los contenidos los iremos analizando, pero en una primera mirada incluyen severos retrocesos en muchas áreas”.

Sindicatos cuestionan la iniciativa

En el mundo sindical cuestionaron el anteproyecto de ley de urgente consideración que Lacalle Pou puso a consideración de sus socios de la coalición. Para el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, “resolver los temas legislativos de esta manera es construir una fábrica de conflictos. Cuando uno construye una fábrica de conflictos después los tiene que resolver”.



Para el dirigente sindical, el contenido de la ley debería generar “fuertes contradicciones en algunos de estos temas que están planteados”, comentó en rueda de prensa. Fuentes del Pit-Cnt informaron a El País que el Secretariado Ejecutivo se reunirá el próximo miércoles para comenzar el análisis del texto.



Por otro lado, en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), la dirigencia cuestionó el anteproyecto por ser “negativo” y “preocupante” para los funcionarios. Su presidente, Martín Pereira, señaló a El País que en la iniciativa se propone no reponer más del 20% de las vacantes del Estado y que se plantean demasiadas reestructuras en la Administración Central que “quedan abiertas” a diferentes incisos.



Representantes de COFE se reunirán la semana próxima con el ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres y el futuro subsecretario Mario Arizti. Durante la campaña electoral del año pasado, COFE y Ernesto Talvi (el principal socio de la coalición de Lacalle) se enfrentaron por la propuesta del excandidato de no reponer las vacantes que se generen en el Estado. En otro orden, Gerardo Rodríguez, de la Federación de trabajadores de Ancap, dijo a El País que no sorprendió la medida del presidente electo Luis Lacalle Pou de incluir en el anteproyecto de ley de urgente consideración la “desmonopolización de la importación de combustibles”. El dirigente señaló que la iniciativa representa la expresión de “un proyecto político neoliberal”.



Por otro lado, en Fancap consideran que el documento “sienta las bases para la privatización de las empresas públicas” dado que “fortalece a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)” y la “va a utilizar como medio para avanzar en la privatización de Antel, UTE y en la desaparición de Ancap”. El sindicato de la petrolera estatal resolvió pasar el texto a estudio del área jurídica.