Este es el borrador del proyecto de ley de urgente consideración impulsado por Lacalle

Este miércoles, el presidente electo Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón dieron a conocer a los socios de la "coalición multicolor" el primer borrador del proyecto de ley de urgente consideración que impulsarán en la próxima legislatura que dará inicio el 15 de febrero. El mismo tiene 457 artículos divididos en 10 capítulos.

La fórmula blanca recibió esta mañana a los líderes de los demás partidos integrantes en la sede de "Todos": Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente). En el encuentro también estuvo el designado prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, quien redactó los artículos del proyecto de ley de urgente consideración.

Desde que Lacalle Pou ganó las elecciones, esta fue la primera reunión que tuvo junto a todos los líderes de los partidos políticos de la coalición multicolor. Hasta este miércoles, el presidente electo solo había tenido encuentros bilaterales con cada uno de ellos.

Ya presentado el borrador, ahora los socios de la coalición multicolor están habilitados para realizar aportes a dicho texto. El mismo se compone del plan de gobierno del Partido Nacional y del acuerdo firmado antes del balotaje junto a estos partidos que se denominó "Compromiso por el País".

Sobre este asunto Lacalle Pou se refirió este miércoles en "Primera mañana" de radio El Espectador: "¿En qué está basado este proyecto de ley de urgente consideración? Y en el "Compromiso por el País", el documento que suscribimos cinco partidos rumbo a la segunda vuelta. Esto es una borrador, un borrador con mayúscula y en negrita. Hoy se le presenta a los partidos de la coalición, que obviamente tendremos un mecanismo de discusión y de propuesta, pero estos 459 artículos pueden terminar en 600 o en 200. Es un borrador".

"Les voy a contar una de entrecasa... Algunos me decían: 'Pero Luis, no la publicites, porque si después te la dan vuelta toda es como que tu proyecto naufragó'. No importa. Yo dije toda la campaña electoral que íbamos a ser bien transparentes con la opinión pública entonces yo no tengo prurito y complejo de que mañana la coalición me diga: 'Estos 200 artículos no los llevamos'. Ojalá no pase, pero si pasa es lo natural de la vida", agregó.

El documento contiene diez secciones: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; económica y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia de vivienda; y otras disposiciones.



"Este proyecto, redactado por el Dr. Rodrigo Ferrés en base al acuerdo 'Compromiso por el País', firmado por los cinco partidos políticos de la coalición, intenta poner en práctica rápidamente las medidas necesarias que estimamos convenientes implementar al inicio de la nueva gestión", marca el documento en su introducción.