Larrañaga: cambio en la advertencia policial "no significa bajo ningún punto gatillo fácil"

El designado ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fue consultado este jueves acerca del articulo 37 del borrador de la ley de urgente consideración, presentada ayer por el gobierno electo, que sustituye el articulo 21 de la ley de procedimiento policial. En dicho artículo, que trata sobre la "advertencia policial", se explicita que en caso de que exista "inminente peligro para su vida o integridad física o de terceras personas", el efectivo policial "queda eximido de identificarse y de advertir.”

Este jueves, en diálogo con Subrayado, Larrañaga señaló que este cambio en la norma que rige la actuación policial "no significa bajo ningún punto de vista gatillo fácil, porque de última siempre en la legitima defensa presunta, es una presunción simple".

Al respecto, agregó: "Todos los que somos abogados sabemos que la presunción simple admite prueba en contrario, entonces aquí no hay un pase a la impunidad y hacer lo que se quiera cuando se es detentatario nada más y nada menos que de las armas que la Constitución y la ley les confirió a la Policía para proteger a la ciudadanía. Creo que están las garantías", señaló.

Respecto a su gestión en materia de seguridad pública durante el próximo gobierno que asume el 1° de marzo, destacó: "Si hay que tener mano firme, mano no tolerante con la impunidad, hay que tenerlas porque es lo que la gente está reclamando. La gente necesita ser defendida en sus derechos, en sus bienes, en su vida, y eso es lo que hoy está fracasando a mi juicio estrepitosamente".

El 12 de enero Larrañaga declaró en entrevista con El País que buscará "restablecer el orden y el respeto". Además, destacó: "Para los delincuentes: la ley. Y para la sociedad un Estado garantizando los derechos y la convivencia. Mano muy fuerte, mano muy clara contra la delincuencia".

Consultado en esa oportunidad sobre las críticas desde el Frente Amplio que en su gestión va a haber gatillo fácil, dijo que "no es cierto", y que no va a haber "ni gatillo fácil, ni gatillo difícil", sino que "va a haber ejercicio y respaldo a la autoridad". Luego señaló: "Que no se venga a hablar de gatillo fácil…. ¿Cómo se explica la cantidad de muertes de delincuentes por policías en este año 2019 en cotejo con el anterior registro?".

En tal sentido, el futuro ministro del Interior había declarado el 5 de diciembre: "No decimos ni mano dura, ni mano blanda, decimos mano justa para terminar con una situación que muchas veces la gente expresamente nos lo dice en todos lados, sensación de impunidad frente a la presencia delictual".

En materia de seguridad, el borrador de la ley de urgente consideración se propone aumentar las penas, crear nuevas figuras delictivas y ampliar el concepto de legítima defensa presunta para policías, militares y también civiles en sus domicilios. Dispone la obligatoriedad de identificarse ante la Policía, elimina la figura de la libertad vigilada para los presos y dispone la aplicación de tobilleras electrónicas en las salidas transitorias.