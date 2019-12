Larrañaga: "No decimos ni mano dura, ni mano blanda, decimos mano justa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, declaró en rueda de prensa tras reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou en la sede de Todos: "No decimos ni mano dura, ni mano blanda, decimos mano justa para terminar con una situación que muchas veces la gente expresamente nos lo dice en todos lados, sensación de impunidad frente a la presencia delictual".

El futuro ministro del Interior, que aún no lo anunció el presidente electo, destacó en la misma línea: "Queremos poner el énfasis en la necesidad de terminar con la impunidad".



Consideró que "en la impunidad de los delincuentes está el miedo de la gente y es el fracaso del Estado y del gobierno", que, entiende "no puede suceder". Destacó además que "no se trata de ejercer una expresión autoritaria o de golpearse el pecho, sino de tener el límite de la vara en la ley", sostuvo.



"La ley es la vara a la cual en un Estado de Derecho todos los habitantes tenemos que sujetarnos. Esto es firmeza, autoridad, respeto, diálogo, convivencia pacífica y proteger a la gente honesta que trabaja y quiere vivir en paz", enfatizó.



Por otro lado, Larrañaga reiteró que existe una "situación de emergencia" en materia de seguridad pública. A pesar de que no adelantó específicamente qué planes aplicará el próximo gobierno, aseguró que "hay que aplicar los planes vinculados con la lucha de la delincuencia, el respaldo de la policía, las políticas de rehabilitación y las sociales".



"A la Policía se la tiene que respetar porque es la autoridad, porque es necesariamente el instrumento humano para hacer cumplir la ley", manifestó.



Sobre este punto, Larrañaga fue consultado sobre el caso de un ataque a un patrullero en Paso Carrasco, que luego la Justicia determinó que la persona que realizó dicho acto deberá cumplir cinco meses de prisión por "atentado y daño agravado".



El futuro ministro subrayó que esa situación "no puede suceder" y puntualizó: "Si la Policía ingresa para llevar adelante el cumplimiento de un mandato judicial no va a retroceder y esto, repito, que no se confunda la aplicación de la ley con un ejercicio autoritario".



Respecto a la situación global en materia de seguridad pública, el senador remarcó que "tiene que recuperarse un clima de convivencia pacífica donde se respete las personas, las vidas y los bienes".