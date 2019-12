Gobierno electo apura la definición del futuro gabinete y lo anunciará la próxima semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El futuro gobierno generará dos hechos inéditos para el país. Tendrá a la primera mujer elegida por la ciudadanía en la vicepresidencia de la República, Beatriz Argimón. El segundo hecho es la confianza que Luis Lacalle Pou le dio a Azucena Arbeleche al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando firme el acta se convertirá en la primera mujer en asumir ese cargo. Ambas formarán parte del consejo de Ministros que el futuro jefe de estado reunirá todos los lunes para poner a andar el Poder Ejecutivo.

Pero el líder blanco quiere más representación femenina en el gabinete. En el plan inicial Lacalle Pou manejaba la posibilidad de que Cabildo Abierto, a quien se le ofreció encargarse de los ministerios de Salud Pública y Vivienda, aportara una de sus dirigentes mujeres para ocupar esos cargos. Irene Moreira -la esposa de Manini- era una de las indicadas, ya que el presidente electo tiene una muy buena relación con la senadora electa, que en la pasada campaña militó por su sector político en Artigas.



El gabinete se anunciaría la próxima semana y Lacalle quiere presentar las tres jerarquías de cada ministerio. El presidente electo dijo que faltan definiciones del Partido Colorado, Cabildo Abierto y algunos subsecretarios y directores para el Partido Nacional.

“La incertidumbre de Cabildo Abierto es que el general Manini no quiere ser ministro” de Salud Pública, indicó ayer en una entrevista con el programa Las Cosas en su Sitio de radio Sarandí. “Si Manini hubiera querido, era ministro en mi gobierno. No había ninguna incertidumbre, era más fácil”, sostuvo. Según seis fuentes blancas consultadas por El País el “equipo ministerial” aún no está completo y Lacalle Pou espera las respuestas de Cabildo Abierto, aunque maneja otras alternativas para darle mayor representación femenina al gabinete.

Uno de los nombres que aparece es el de Carmen Sánchez, quien fue asesora directa del líder del Partido Nacional y hoy se desempeña como coordinadora del área Promoción del Emprendimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme). De confirmarse su nombre será la ministra de Industria para el próximo período, comentaron a El País fuentes políticas que trabajan en el armado del gobierno.



Por otro lado en el Ministerio de Ganadería, para secundar a Carlos María Uriarte aparece en la mesa de discusión Ignacio Buffa. Así como para el Ministerio de Transporte, Luis Alberto Heber tendrá un blanco como subsecretario. Una de las posibilidades es que asuma ese cargo Juan José Olaizola.

Si bien falta la respuesta de Cabildo Abierto, uno de los nombres que barajaron para Vivienda es el de Enrique Pees, un técnico que ha dedicado muchos años en el Banco Hipotecario y se ha especializado en la materia.



De esta forma el Partido Colorado se quedará con Cancillería (donde estará Ernesto Talvi), Ganadería y Turismo. Vivienda, que era una pretensión de los colorados para poder tener a Tabaré Viera en ese cargo, será para Cabildo Abierto. En el caso de la secretaría de Turismo, uno de los nombres que manejan en el Partido Colorado es el del legislador Germán Cardoso.

El Ministerio del Interior será para Jorge Larrañaga, y en ediciones anteriores El País informó que Álvaro Garcé era el hombre que se manejaba para la subsecretaria. Pero el presidente electo tiene otro destino para su asesor y, tras la reunión que mantuvo con Edgardo Novick, en el equipo de seguridad ingresará uno de los asesores principales del Partido de la Gente: Robert Parrado.



También el colorado Guillermo Maciel. El Ministerio de Defensa será para Javier García, el de Educación para Pablo Da Silveira, el de Economía para Arbeleche, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) espera por la respuesta del economista Isaac Alfie, quien el martes mantuvo una reunión con Lacalle Pou.



Otro cargo clave en el equipo económico es el de la Dirección de la Asesoría macroeconómica y financiera. Allí también aparece el nombre de una mujer: Marcela Bensión, exgerente de asesoría económica del Banco Santander, donde trabajó con Diego Labat.



El actual director de Ancap se desempeñó en ese banco privado como director de finanzas, y durante el período de Tabaré Vázquez cobró un rol clave durante la comisión investigadora del ente petrolero. Labat integrará el futuro equipo económico y su nombre es manejado para presidir del Banco Central.

Los colorados tendrán a su cargo la presidencia del Codicen: Robert Silva será el encargado de comandarla.

Gerardo Sotelo se perfila para Canal 5 El periodista Gerardo Sotelo, que militó por el Partido Independiente en la campaña electoral, es el nombre que se maneja para encargarse de la administración de los medios públicos: el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan).



Hoy el expresidente del Comité Central Israelita Ernesto Kreimerman es quien está al frente de ese cargo. Sotelo se desempeñó como periodista en varios medios y tiene una dilatada trayectoria. Su última participación fue en canal 10 y en radio Carve.

Algunos nombres que están sobre la mesa

CABILDO ABIERTO Irene Moreira La esposa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, es senadora electa, pero Luis Lacalle Pou la quiere como ministra de Vivienda. Sin embargo, Moreira pretende ser senadora.

PARTIDO NACIONAL Carmen Sánchez Fue asesora directa del líder del Partido Nacional y se desempeñó como coordinadora de Dinapyme. Ahora podría ser ministra de Industria.



partido nacional Jorge Larrañaga El senador está confirmado como ministro del Interior. Álvaro Garcé no iría de número dos. Robert Parrado y Guillermo Maciel estarán en el equipo.

partido nacional Javier García El dirigente nacionalista será el próximo ministro de Defensa. García afirmó hace algunos días que “el soldado es el más postergado de la administración pública”.