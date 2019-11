Luis Lacalle Pou alcanza la diferencia definitiva y esta noche hay festejo en Kibón

La aplicación de conteo diario en el celular de Luis Lacalle Pou marcaba diez días para saber si iba a ser presidente. Pero sus militantes ya lo alentaban como nuevo mandatario. “Señor presidente Luis Lacalle Pou. En este libro encontrará en momentos difíciles y no tanto, una guía para tomar las mejores decisiones; en él están los principios y mandamientos que rigen la vida de gobernantes como David y Salomón, en sus proverbios encontrará luz y sabiduría. Cuando hay un buen gobernante el pueblo se regocija”. El texto fue escrito por dos mercedarios en la Biblia que le obsequiaron, emocionados, al entonces candidato de la coalición opositora.

Pasaron los diez días, la alarma de su teléfono móvil sonó, pero el blanco no pudo festejar. Y no fue por falta de votos. Lacalle Pou tuvo que esperar hasta ayer pasado el mediodía para soltar el festejo.



La apertura de los votos observados confirmó lo que el líder de la coalición opositora había expresado en su discurso. “Tenemos la convicción material de que el 1° de marzo asume un nuevo gobierno”, dijo en la noche del domingo.

Después de 30 años el Partido Nacional vuelve al poder con un mandatario de raíces presidenciales: Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou, de 46 años, sucederá al frenteamplista Tabaré Vázquez.



El resultado de la elección corta una racha de tres mandatos consecutivos donde la izquierda comandó el país, lo que resultará en 15 años del Frente Amplio en el poder cuando ceda el mando en marzo próximo.

Las redes sociales sirvieron para que el postergado reconocimiento de Daniel Martínez al blanco se hiciera público.



“La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. Seguiremos defendiendo la democracia con más fuerza que nunca”, escribió el candidato del fren- te Amplio en su cuenta de Twitter.



“Gracias Daniel”, le respondió Lacalle Pou por la misma vía de comunicación adosando un nuevo eslogan: “El Uruguay de todos”.

La relación entre ambos había sido muy buena a lo largo de la campaña electoral, pero se tensó en el final. Durante el último debate y a raíz del no reconocimiento de la derrota por parte del oficialista.



Si embargo el presidente electo y su equipo de gobierno -que está en plena conformación- buscan dar vuelta la página y mantener un buen relacionamiento con la nueva oposición a partir del 1° de marzo del 2020. Así lo declaró el senador Javier García ayer en la sede del presidente electo.

La demora en el reconocimiento de Martínez enfrió la noche de elecciones. Les quitó el grito de triunfo. Pero le dividió las celebraciones en varios días. Algunos blancos iniciaron los festejos el mismo domingo. Los jóvenes blancos celebraron el miércoles en la Casa de los Lamas.



“Wilsonismo y carnaval”, era la inscripción de la gran bandera sobre la que posaron. En la noche del jueves los jóvenes de todos los partidos de la coalición festejaron el triunfo, y hoy el líder blanco se dirigirá a la ciudadanía en su primer discurso como presidente electo. El acto será en la rambla de Kibón.



La transición se iniciará oficialmente el lunes cuando el presidente Vázquez reciba a Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés por la coalición “multicolor” y el actual prosecretario Juan Andrés Roballo y Álvaro García de la OPP, por la administración frenteamplista, serán los encargados de instrumentar el cambio de gobierno.

Festejo espontáneo en la Plaza Matriz

La música es la alegoría de los actos políticos. Si un 1° de mayo no puede faltar Daniel Viglietti o L'Internationale, en un acto blanco tiene que sonar la marcha de Tres Árboles o Como un Jazmín del País. Y así fue. Porque de la sede del Partido Nacional sacaron a la calle unos parlantes y el centenar de personas que se juntó, improvisadamente, a festejar el resultado electoral, se emocionó con el himno nacional, cantó a viva voz las músicas partidarias y bailó al ritmo de Lucas Sugo.



Los turistas, de esos que suelen haber de pasada en la plaza Matriz, no entendían del todo lo que estaba pasando y sacaban sus celulares para tomarse alguna foto con las banderas blancas y celestes.



La reunión fue tan espontánea que sorprendió a la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón. La integrante de la fórmula nacionalista salió al balcón a saludar a los autoconvocados, y luego, tras un paréntesis de una hora, descendió a la calle para tomarse fotos con cada uno.



Los dirigentes blancos Pablo Iturralde y Gustavo Borsari fueron los únicos que se arrimaron a la sede partidaria. Agitaron las manos, cedieron ante las fotos, aplaudieron los bocinazos, pero no se animaron a los pasos de baile.