Con una mujer como líder, así se prepara el equipo económico de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de quince años, Danilo Astori dejará de ser el capitán del equipo económico que comande la administración nacional. El triunfo del blanco Luis Lacalle Pou lleva a que todos los jugadores de grupo de autoridades que conducirán la economía del Uruguay estén siendo analizados con especial detalle. Junto con la seguridad pública, la situación económica del país es de las preocupaciones centrales de la ciudadanía.

Por eso el líder blanco presentó a su “capitana” en medio de la campaña electoral. Allí estará Azucena Arbeleche, la primera mujer en ejercer el cargo de ministra de Economía.



El presidente electo trabaja en terminar de cerrar el equipo. Uno de los nombres que aparece con mayores chances para secundar a Arbeleche es el de Alejandro Irastorza, quien ya está trabajando en la transición. Fue director del Banco República entre 2010 y 2015, contador de profesión y actual secretario general del Club Nacional de Football.

En esa pasión y profesión deportiva chocará con quien será el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Casi que el futuro equipo económico tendrá un especie de clásico. Es que el colorado Isaac Alfie es la persona elegida por Lacalle Pou y Arbeleche para el puesto. Él se desempeña como tesorero del Club Atlético Peñarol y en la actividad privada.

Isaac Alfie, este martes, tras reunirse con Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé

Ayer mantuvo una extensísima reunión personal con el presidente electo de más de dos horas. El economista es del Partido Colorado, pero según fuentes del comando consultadas por El País, no ingresará al Poder Ejecutivo futuro como un cupo por ese partido.



A la salida de la reunión el economista dialogó con los medios de prensa. Alfie destacó que a pesar de que "no hablaron mucho" con Lacalle Pou sobre la decisión del gobierno actual de no ajustar las tarifas, dijo que no le parece adecuado que se haya tomado la medida de no subir ninguna.



“Desde el 1989 para acá, que tengo memoria institucional de eso, nunca había pasado”, declaró.

Quien lo puede secundar como subdirector de OPP es José Luis Falero; exintendente de San José, dirigente clave del sector blanco “Aire Fresco” y persona de mucha confianza de Lacalle Pou.



Otro de los jugadores centrales del equipo económico es el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). En ese lugar estará Diego Labat, informó ayer Subrayado de Canal 10. Él fue director de Ancap en el actual período y fue figura clave en las investigadoras que se impulsaron desde la oposición. Es un asesor de especial confianza del presidente electo.

El de Fernando Blanco, o “el negro blanco”, como se lo apoda en el círculo de confianza de Lacalle Pou, es otro de los nombres que aparece sobre la mesa. Fue una figura clave en la campaña electoral en el manejo de las finanzas. Una fuente blanca consultada ayer explicó que una de las alternativas manejadas es que ocupe la secretaría general del Ministerio de Economía y Finanzas.



Pero el presidente electo busca darle participación a otros sectores blancos en el equipo económico. Por eso es que se piensa en Daniel Sureda, contador público, del sector que lidera Jorge Larrañaga: “Alianza Nacional”.



Su nombre fue manejado por el líder aliancista en 2005 para ocupar una silla en el directorio del Banco República, pero ante las diferencias entre Tabaré Vázquez y Larrañaga en ese momento la oposición decidió no ocupar ningún cargo de contralor en el primer gobierno frenteamplista.



Actualmente Washington Ribeiro es el director en el BCU que ocupa el cargo por la oposición. Ingresó en 2010 por el sector de Larrañaga. Sin embargo no está en los planes del futuro presidente Lacalle Pou renovarle el cargo, explicaron dos fuentes de su entorno.