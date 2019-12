Polémica por congelamiento de tarifas: así reaccionaron algunos dirigentes políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Independiente e integrante de la coalición Pablo Mieres señaló este martes en su cuenta de Twitter que "la decisión del gobierno de no aumentar las tarifas es contradictoria con la política económica que ha seguido el gobierno del Frente Amplio, sobre todo, es una clara señal de que busca aumentarle los problemas de equilibrio fiscal al nuevo gobierno. Muy irresponsable".

Las declaraciones de Mieres se ajustan a la línea del presidente electo Luis Lacalle Pou, quien ayer durante una entrevista en Telenoche indicó: “El gobierno nos pone la carreta adelante de los bueyes, no ahorró, tiene el mayor déficit de los últimos 30 años, y cuando le toca ajustar las tarifas, que lo podría haber hecho por inflación, dice 'no voy a aumentar las tarifas’”. “A mí no me cabe la menor duda que si el Frente Amplio ganaba las elecciones, aunque no tengo como comprobarlo, ajustaba las tarifas”, agregó.

La decisión del gobierno de no aumentar las tarifas es contradictoria con la política económica que ha seguido el gobierno del FA y, sobre todo, es una clara señal de que busca aumentarle los problemas de equilibrio fiscal al nuevo gobierno. Muy irresponsable. @pindependiente — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) December 3, 2019

Por otro lado, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, le respondió al posible ministro de Trabajo dijo: "muy irresponsable fue que los representantes de la oposición en las empresas públicas votaron estos 5 años siempre en contra del aumento de las tarifas que eran siempre por debajo de la inflación". Asimismo, remató diciendo que "desde junio está anunciado" este congelamiento de tarifas.

Muy irresponsable fué que los representantes de la oposicion en las empresas públicas votaron estos 5 años siempre en contra del aumento de las tarifas que eran siempre por debajo de la inflación.



Ahora tienen una desesperación por aumentarlas!?

Desde junio está anunciado — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) December 3, 2019

En la misma línea se pronunció el diputado frenteamplista Alfredo Asti, quien respondió al mensaje de Mieres y expresó que en diciembre de 2018, cuando se anunciaron los ajustes de enero de este año "por debajo de la inflación", el senador y futuro secretario de Presidencia Álvaro Delgado "declaraba enfáticamente que no solo no se debían ajustar sino que se podrían bajar un 10% las tarifas (en particular UTE)".

En Diciembre de 2018, cuando se anunciaron los ajustes de Enero 2019 (por debajo de la inflación) el Senador Alvaro Delgado "especialista en estos temas" , declaraba enfáticamente que no solo no se debían ajustar sino que se podrían bajar un 10% las tarifas (en particular UTE). — Alfredo Asti (@AlfredoAsti) December 3, 2019

Delgado se pronunció al respecto este lunes a través de su cuenta de Twitter, donde destacó que "mientras el presidente electo se reunía con el presidente Vázquez para una transición ordenada y acordada, el gobierno anunciaba, 10 pisos más abajo, que las tarifas no se corrigen por inflación". Al respecto, agregó que se mostró "sorprendido por la falta de voluntad de coordinar" y enfatizó que "esperaba otra cosa".

Mientras el Presidente electo se reunía con el Presidente Vazquez para una transición ordenada y acordada, el gobierno anunciaba, 10 pisos más abajo, q las tarifas no se corrigen por inflación Sorprendido por la falta de voluntad de coordinar. Esperaba otra cosa. — Alvaro Delgado (@adelgado404) December 2, 2019

Azucena Arbeleche llega a la Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Mainé

Esta mañana, la futura ministra de Economía de Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, se reunió con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García y le cuestionó por qué el gobierno tomó la decisión de no subir las tarifas.



La reunión se realiza un día después de que el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi recordará que no habrá un aumento de las tarifas en enero.



García dijo que el gobierno había adelantado en julio que no habría subas en las tarifas y que ayer ante la consulta de la prensa "el ministro (Moncecchi) recordó que la decisión había sido tomada hace 4 meses".

Además dijo que la cifra que se manejó de impacto no se ajusta a la realidad porque el efecto fue calculado para un año y la postergación sería solo por dos meses. Arbeleche había calculado que implicaría una resignación de US$ 400 millones.