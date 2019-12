Arbeleche pidió explicación de por qué no subirán tarifas y García contestó que decisión se tomó en julio 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La designada ministra de Economía para el gobierno de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, se reunió esta mañana con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García y le cuestionó por qué el gobierno tomó la decisión de no subir las tarifas.

Arbeleche, quien fue acompañaba de su equipo compuesto por el director de Ancap Diego Labat y los asesores blancos Alejandro Irastorza y Fernando Blanco, dijo tras la reunión que además se pidió las proyecciones de las empresas públicas que llevaron a la decisión de no aumentar las tarifas.

“Entendimos que había que sentarse y discutir si iba a haber una corrección. Por eso la sorpresa que en el piso 11 (donde se realizó la reunión con Presidencia ayer) había clima cordial, se anunciaba eso abajo”, expresó Arbeleche.



"Nos llamó la atención que siendo un punto relevante se estuviera ratificando algo que ya estaba pero que además se extendía hasta el fin de esta administración", agregó.

La reunión se realiza un día después de que el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi recordará que no habrá un aumento de las tarifas en enero. Noticia que causó sorpresa al equipo del presidente electo, quien luego afirmó que se trata de una decisión "irresponsable".

García entregará información a partir del 10 de diciembre

García posteriormente habló en conferencia de prensa y dijo que la respuesta que le dio a Arbeleche es que esa información "era pública" y que se partió del hecho de que "era conocida por la población y los integrantes del gobierno electo".



El director de la OPP dijo que el gobierno había adelantado en julio que no habría subas en las tarifas y que ayer ante la consulta de la prensa "el ministro recordó que la decisión había sido tomada hace 4 meses". "El gobierno hizo el análisis correspondiente en julio pasado y de manera muy responsable hizo esa información, es importante decir que estamos a 90 días de las elecciones y no era dable saber cuál iba a ser el resultado por lo tanto la decisión fue tomada no importando el resultado de las elecciones", aclaró.



García dijo además que la cifra que se manejó de impacto no se ajusta a la realidad porque el efecto fue calculado para un año y la postergación sería solo por dos meses. Arbeleche había calculado que implicaría una resignación de US$ 400 millones.



García dijo además que Arbeleche le pidió información financiera sobre las empresas públicas y algunos ajustes que correspondieran como Imesi, Salarios (que el funcionario dijo que hay convenios colectivos vigentes que se van a cumplir) o la Base de Prestaciones y Contribución que le será enviada en las próximas semanas.



Por otra parte García dijo que el gobierno le hizo una solicitud de 15 puntos a los ministerios cuya información estará disponible a partir del día 10 de diciembre y no descartó que a futuro, si se conoce el gabinete, las reuniones puedan ser bilaterales entre los ministros entrantes y salientes.