Lacalle Pou califica de "irresponsable" al gobierno por no ajustar las tarifas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es un edificio que no conocía. Mucho menos el piso 11 donde el jefe de Estado tiene su despacho. La Torre Ejecutiva se inauguró en el cierre del primer mandato de Tabaré Vázquez, y durante el gobierno posterior de José Mujica no fueron muchas las instancias para que Luis Lacalle Pou conociera la sede del gobierno. Menos aún durante la actual administración del frentista donde la relación con el blanco fue mala.

Pero ayer cuando el presidente electo por el Partido Nacional entró a reunirse con el mandatario en ejercicio, lo hizo sin viejas facturas pendientes. Vázquez y Lacalle Pou mantuvieron un encuentro de más de media hora a solas y de esa forma cordial iniciaron la transición oficialmente.



A la salida el líder del Partido Nacional ofreció una ronda de prensa contando parte de los detalles de la reunión y luego viajó unas cuadras hacia Ciudad Vieja para asistir a la sesión del directorio blanco.

El triunfador de las elecciones destacó el encuentro con el histórico líder del Frente Amplio. Dijo haber salido satisfecho de su visita a la Torre Ejecutiva. Pero también se llevó malas noticias. Su plan para gestionar la economía del país necesitará de un ajuste mayor en el plan de ahorro porque el gobierno en ejercicio decidió no modificar las tarifas públicas por inflación como venía acostumbrando a hacer en todos los meses de enero.



“Mientras el presidente electo se reunía con el presidente Vázquez para una transición ordenada y acordada, el gobierno anunciaba, diez pisos más abajo, que las tarifas no se corrigen por inflación. Sorprendido por la falta de voluntad de coordinar. Esperaba otra cosa”, escribió en su cuenta de la red social Twitter el designado secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.



El malestar de Lacalle Pou fue claro. Así lo reflejó en las tres entrevistas televisivas que dio en la noche de ayer a Telenoche de canal 4, Telemundo de Canal 12 y Subrayado de Canal 10.



“El gobierno nos pone la carreta adelante de los bueyes, no ahorró, tiene el mayor déficit de los últimos 30 años, y cuando le toca ajustar las tarifas, que lo podría haber hecho por inflación, dice 'no voy a aumentar las tarifas’”, dijo en Canal 4. “A mí no me cabe la menor duda que si el Frente Amplio ganaba las elecciones, aunque no tengo como comprobarlo, ajustaba las tarifas”, agregó.

El presidente electo y el mandatario saliente se reunieron en Torre Ejecutiva. Foto: Presidencia

Unos minutos después, en diálogo esta vez con Subrayado, Lacalle Pou agregó que con respecto al congelamiento de tarifas “el gobierno se equivoca en no consultar, en no planificar conjuntamente con el gobierno entrante cómo será la situación del proceso de ahorro, de eficiencia, desde el momento que estamos con un déficit complicado”.



Esta decisión del gobierno saliente del Frente Amplio llevó a que el equipo económico de Lacalle Pou se reuniera en la tarde para analizar la nueva situación que se encontrará cuando asuma el 1° de marzo de 2020.



Los cálculos realizados por la ministra de Economía designada por el blanco, Azucena Arbeleche, muestran que implicará una pérdida de ingresos de alrededor de US$ 400 millones en el año. “Si proponíamos ahorrar US$ 900 millones, agregale US$ 400 millones, con lo cual el esfuerzo tiene que ser mucho mayor”, dijo el presidente electo.

De todos modos el líder del Partido Nacional aseguró que su compromiso electoral expresado en la campaña de no aumentar las tarifas por encima de la inflación se mantiene. Allí repitió su más que conocida frase de que la ciudadanía ya hizo el esfuerzo y ahora a quien le toca es al Estado.



Hoy Arbeleche se reunirá con Álvaro García, delegado del gobierno en la transición, “para transparentar qué es lo que van a hacer, porque tenemos temas de Imesi, aumento de salarios públicos, todos estos temas que de alguna manera siguen incidiendo sobre los ingresos y los egresos del Estado, que los termina de pagar el Uruguay, los bolsillos de los uruguayos”. Al respecto, puntualizó que en el asunto tarifario “hay un error conceptual”.

Política migratoria.

Por otro lado, Lacalle afirmó que "no" le cabe la menor duda de que al Uruguay "le haría muy bien 100.000 personas más viviendo". En tal sentido, destacó que "hay que facilitar la radicación de determinada gente que está dispuesta a tener su residencia en el país y está dispuesta a invertir".



Además, adelantó que está "trabajando" para "flexibilizar los criterios de residencia en nuestro país", e hizo referencia a captar posibles argentinos, "vayamos por ellos", que tienen "capacidad adquisitiva, vendrían a venirse con sus familias y es gente que viene a invertir".



En el cierre de la última entrevista con Blanca Rodríguez el presidente electo confirmó que en su futuro gabinete habrá más mujeres. Al menos una más, puntualizó. Lacalle Pou destacó que en este período de gobierno asumirá la primera vicepresidenta mujer y primera ministra de Economía mujer, y “vamos por más mujeres”, dijo.

“Un rol más importante que un ministro” Hay una silla en el directorio del Partido Nacional que está fija. Es que en la silla de Herrera nadie se sienta. Luis Lacalle Pou asistió ayer a una sesión especial del directorio como forma de despedida. Se sentó junto a la presidenta Beatriz Argimón. Cuando le tocó la palabra miró frente suyo y señaló un cuadro. Era el de Luis Alberto de Herrera. “Gracias a él -dijo señalando el cuadro- y a ese señor -agregó señalando a su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera que estaba parado a un costado- yo estoy acá”, expresó el presidente electo generando la emoción hasta las lágrimas de unos cuantos presentes.



Lacalle Pou le pidió a su partido que quería que asuma un rol fuerte de contralor del gobierno, y que el futuro presidente del directorio tuviera una responsabilidad, incluso más grande, que la de un ministro de su gabinete.



“El presidente del directorio va a tener un rol más importante que un ministro de Estado. Va a ser un verdadero fiscal” del gobierno, dijo el blanco en la reunión. Ayer Argimón presentó su carta de renuncia que será tratada en la próxima sesión del directorio blanco.