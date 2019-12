Ley de urgencia de Lacalle tendrá 400 artículos; temas serán seguridad, educación, gestión, políticas sociales y salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este lunes, el presidente electo Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta electa, Beatríz Argimón, mantuvieron una reunión con Rodrigo Ferrés, futuro prosecretario de Presidencia y encargado de diseñar el boceto de la ley de urgente consideración, un paquete de medidas que busca aplicar la coalición ni bien se comience el próximo período de gobierno, en marzo de 2020.

Este "boceto" como lo llamó el presidente electo, fue entregado solo a Lacalle Pou y Argimón el viernes pasado, y hoy se manejaron los primeros comentarios de este proyecto de ley que Ferrés en rueda de prensa destacó como "muy estudiado", que le llevó "seis meses de trabajo fuerte, importante".



Argimón destacó que el proyecto de ley tiene "alrededor de 400 artículos" y "nueve capítulos". Al respecto, Ferrés adelantó que alguno de estos capítulos serán referidos a "seguridad, educación, eficiencia del Estado, políticas sociales y salud", pero no adelantó el resto.



Este proyecto será "abierto" y "compartido con los socios de la coalición, y también por qué no, si en su momento así fuere, del actual partido oficialista", en referencia al Frente Amplio, dijo el futuro prosecretario de Presidencia.



Sobre esta primera versión del proyecto de ley, que aún no se conoce su contenido, Ferrés destacó que el capitulo referido a la seguridad será "de los más importantes", donde "básicamente" incluirá "el fortalecimiento de la policía, la legítima defensa policial, la extensión de esa legitima defensa a los establecimientos rurales, mayor hincapié en el fortalecimiento de las comisarías, mayor hincapié en el fortalecimiento de la seguridad rural, el abigeato...".

Respecto a si se incluirá en esta ley la derogación de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera y la libre importación de combustibles, Ferrés destacó que "el eje" en el cual redactaron este proyecto "es el programa nacional (del Partido Nacional) y ahí están esas propuestas, pero después hubo un documento que se firmó con los socios de la coalición", en referencia a Compromiso por el País, "donde hay matices (en referencia a que no se incluyó en ese texto) y donde políticamente se va a adecuar todo para que haya consenso político y como dijo el presidente: 'todo es cambiable, todo es modificable'".



Consultado sobre si esta iniciativa incluirá algunos aspectos que estén recogidos en el programa del Partido Nacional, pero no en el documento Compromiso para el país, que sella el acuerdo entre los blancos, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, el futuro prosecretario de la República respondió: "Puede haber eso y puede haber lo otro".



En tanto, subrayó que quieren llegar a "la mejor versión del proyecto de ley y con el mayor consenso posible", aunque no adelantó mayores detalles porque se busca manejar esta iniciativa con "prudencia".



Respecto a cuándo se va a compartir con los otros socios de la coalición multicolor, Ferrés dijo que "no" se determinó una fecha y que este aspecto "lo va a definir el presidente electo", porque así se lo mandató minutos antes en la reunión, afirmó.