Lacalle Pou: "Hoy el gatillo fácil lo tiene la delincuencia"

Luis Lacalle Pou, presidente electo, consultado en Telemundo sobre qué haría si ya fuera presidente de la República ante los hechos en Kibón, dijo que la primera pregunta que se haría es si fue espontáneo o premeditado. Tener conocimiento de si hubo una convocatoria “de vamos a romper todo”, agregó.

Luego, apuntó que se debería hacer un trabajo más profundo de inteligencia ya que “la tecnología nos lo habilita”. Además, comentó que habría que “identificar a esta gente porque me imagino que no es la primera vez que rompen un vidrio. Y si esto se convierte en una práctica hay que ser durísimo”.



En un tercer punto dijo que “hay que cambiar la táctica de Policía”, ya que, explicó, no es por falta de efectivos que "a veces no se ve (su presencia) en la ronda”, así como dentro de las seccionales policiales. Por último, comentó que “hay un tema más anímico” que tiene un componente legal que “es el respaldo" a esta fuerza.



Consultado si no teme que ese respaldo pueda generar casos de "gatillo fácil" en la Policía, el presidente electo respondió negativamente, pero aclaró que ese extremo "debe ser prevenido". Luego alertó que "hoy el gatillo fácil lo tiene la delincuencia".

El presidente electo también habló sobre cuáles serán las primeras medidas que tomará cuando asuma la Presidencia: el 2 de marzo a las 9 horas van a estar convocados los 19 jefes de Policía, el ministro del Interior, el subsecretario, el director nacional de la Policía en la Torre Ejecutiva.



En esa reunión los jerarcas recibirán "claras instrucciones de un despliegue táctico territorial”. El encuentro servirá además para “potenciar las comisarías, el despliegue aleatorio en toda la caminería rural del país para proteger a los productores” y la toma de control de todo el espacio nacional.