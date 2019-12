Lacalle: se tendrán que sumar US$ 400 millones de ajuste por congelamiento de tarifas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes en diálogo con Telenoche que la administración de Tabaré Vázquez decidió "dejarle al gobierno que viene la rebaja tarifaria que nosotros íbamos a hacer".

Destacó que al gobierno decidir no aumentar las tarifas, "significa que (no) ingresen aproximadamente 400 millones de dólares en este año" y recordó su compromiso de "ahorrar US$ 900 millones y después proceder una baja de tarifas y de combustibles".



"El gobierno nos pone la carreta adelante de los bueyes, no ahorró, tiene el mayor déficit de los últimos 30 años, y cuando le toca ajustar las tarifas, que lo podría haber hecho por inflación, dice 'no voy a aumentar las tarifas", subrayó.



"Si proponíamos ahorrar US$ 900 millones, agregale US$ 400 millones, con lo cual el esfuerzo tiene que ser mucho mayor", agregó.



"A mi no me cabe la menor duda que si el Frente Amplio ganaba las elecciones, aunque no tengo como comprobarlo, ajustaba las tarifas".

Inmigración.

Por otro lado, afirmó que "no" le cabe la menor duda de que al Uruguay "le haría muy bien 100.000 personas más viviendo". En tal sentido, destacó que "hay que facilitar la radicación de determinada gente que está dispuesta a tener su residencia en el país y está dispuesta a invertir".



Además, adelantó que está "trabajando" para "flexibilizar los criterios de residencia en nuestro país", e hizo referencia a captar posibles argentinos, "vayamos por ellos", que tienen "capacidad adquisitiva,vendría a venirse con sus familias y es gente que viene a invertir" .