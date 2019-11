Manini Ríos se reúne con Lacalle y anuncia que no será ministro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son una especie de vacaciones activas. Es que la decisión del frenteamplista Daniel Martínez de no asumir la derrota llevó a que el comando de Luis Lacalle Pou pase a trabajar en silencio y con mucha cautela el armado del gobierno. Si bien los integrantes de la coalición opositora dan por descartado que el blanco es el presidente electo, esperan a conocer los votos observados para iniciar formalmente la transición.

“Esto es como el vals. Para bailar se necesitan dos”, dijo una fuente de la coalición multicolor explicando que no se puede iniciar el proceso de transición sin el reconocimiento de derrota desde el candidato del Frente Amplio. Pero eso no le hará perder tiempo al líder del Partido Nacional.



Apenas un día de descanso, luego del domingo de balotaje, para ya retomar las reuniones de trabajo ayer martes. El blanco inició los contactos para diseñar el gabinete ministerial con dos reuniones bien extensas.



Primero recibió a Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. El integrante de la coalición multicolor ha recibido cuestionamientos de parte de los otros integrantes del acuerdo por el video que divulgó previo a las elecciones convocando a los efectivos militares a votar por la coalición opositora.

Después de una hora y veinte minutos de reunión, el excomandante en jefe del Ejército dedicó unos minutos a los medios de prensa. Aclaró que su futuro político no será en el Poder Ejecutivo, sino que se mantendrá en el Poder Legislativo ocupando la banca del Senado que ganó en las elecciones nacionales.

Guido Manini Ríos, este martes, tras reunirse con Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

“Soy senador electo, la gente me eligió para eso”, dijo en la ronda de prensa quien se refirió a Lacalle Pou como “el presidente electo”. Manini aclaró que no se manejaron nombres en el encuentro con el blanco, pero sí admitió que en lo personal tiene algunas aspiraciones que prefirió no puntualizar hasta la próxima reunión.

De acuerdo a una fuente de Cabildo Abierto consultada por El País el partido debutante aspirará a ocupar la secretaría de Salud y la de Vivienda. Incluso para este segundo ministerio se maneja el nombre de Irene Moreira, cónyuge de Manini.



La esposa del militar retirado fue quien representó a Cabildo Abierto en el acto de cierre de campaña donde subieron al estrado los líderes de los partidos integrantes: Ernesto Talvi por el Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente, Edgardo Novick por el Partido de la Gente e Irene Moreira.

De todas esas figuras, Novick declaró públicamente que no pretendía ocupar ningún cargo en el Poder Ejecutivo. El resto se perfila para ocupar algún sillón en el futuro Consejo de Ministros.



En el caso de Talvi se perfila para liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Mieres es uno de los nombres manejados para encargarse del Ministerio de Trabajo, informó el lunes 25 el diario El Observador.

El comando de Lacalle Pou esperará la proclamación de la Corte Electoral para iniciar la transición. Es altamente probable que el lunes próximo tenga un encuentro con el jefe de Estado, Tabaré Vázquez.

A pesar de esto Manini opinó que el candidato del Frente, Martínez, “en un momento va a tener que felicitarlo” a Lacalle Pou. Además, comentó que cree que lo “debería haber hecho la misma noche del domingo”.

La segunda reunión de la jornada de Lacalle Pou fue con su compañero de sector Álvaro Delgado, un dirigente de su extrema confianza. El senador electo fue una figura clave en la carrera de Lacalle hacia la presidencia y es uno de los nombres manejados para ocupar la Secretaría de la Presidencia.

Álvaro Delgado, hombre de confianza de Lacalle Pou. Foto: Marcelo Bonjour

“Hay un proceso muy definido por parte de Luis de querer anunciar el gabinete todo junto en 15 o 20 días”, lo que consideró “muy sano” para que “todo el mundo sepa” el gabinete “antes de las vacaciones”, dijo Delgado. En tanto, precisó que este será conformado “con todos los integrantes de la coalición en el Poder Ejecutivo” y aseguró que “el peso electoral incide” en esas designaciones.



Respecto a si él integraría el gabinete de ministros o la Secretaría de Presidencia, respondió: “Vamos a darle una mano al presidente electo” y agregó que Lacalle Pou lo definirá y que “lo va a anunciar él seguramente en los próximos días”, sin dar más detalles.



El líder del sector “Aire Fresco” señaló que en esta jornada “no” se habló sobre si se realizarán festejos en caso de que la Corte Electoral confirme que Luis Lacalle Pou es el próximo presidente. “Vamos a ver mañana, estamos esperando en estas horas el cierre de algunos departamentos del interior”, sostuvo.