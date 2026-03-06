UCM despedirá a 125 trabajadores: la compañía de emergencia médica Falk anuncia reestructura regional

Unidad Coronaria Móvil (UCM), que forma parte del grupo Falck, despedirá a 125 trabajadores como parte de una reestructura regional de la compañía de atención de emergencias médicas. La empresa informó que "avanza en la implementación de una estructura organizacional centralizada, simplificada, estandarizada y profesionalizada en los países donde opera, entre ellos Uruguay a través de UCM".

La noticia fue dada por Radio Monte Carlo y confirmada por la empresa Falck a El País. A través de un comunicado, la compañía detalló que se trata de "un proyecto global iniciado a finales del año pasado". "El rediseño contempla la consolidación de cuatro regiones a nivel mundial, entre ellas Latinoamérica, con el propósito de fortalecer la coordinación regional, unificar procesos y potenciar capacidades operativas", agregó la empresa.

Dado que las funciones administrativas serán centralizadas a nivel regional en Colombia, en Uruguay "la implementación del proyecto implicará ajustes y profesionalización en algunas posiciones".

La compañía informó, en tanto, que "estas medidas no están motivadas por el desempeño de la operación en Uruguay". "En consecuencia, no se producirán cambios en el área médica".

Falck aseguró que la reestructura en Uruguay se están llevando adelante "en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable y conforme a los mecanismos institucionales previstos".

El comunicado de los trabajadores

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) emitió un comunicado para solidarizarse con AFP - Sindicato Único de Trabajadores de UCM, en especial con los 125 trabajadores que serán despedidos, lo que considera "una absoluta falta de responsabilidad social" por parte de la empresa. Actualmente, según supo El País, UCM cuenta con una plantilla de 500 trabajadores no médicos.

"No solo están en riesgo 125 puestos de trabajo de compatriotas: también se pone en juego la atención de miles de uruguayos y uruguayas afiliados a esta empresa, cuya salud puede quedar supeditada a la atención remota desde Call centers ubicados fuera del país", aseguró el sindicato.

El secretario general de FUS, Marcos Franco, dijo a El País que está prevista una reunión de los trabajadores con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana.