Inumet emitió una alerta amarilla por persistencia de lluvias abundantes: las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla durante la tarde de este viernes para algunas zona del norte del país. La advertencia, que es por persistencia de lluvias abundantes, regirá, en principio, hasta las 3:00 de este sábado.

Según el organismo, se trata de una "perturbación atmosférica" que "afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos".

"Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", agregó.

Alerta amarilla de Inumet por persistencia de lluvias abundantes. Foto: Inumet.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Artigas: Baltasar Brum, Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.