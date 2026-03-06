Llegan las lluvias a Uruguay: a qué hora empezarían y qué zonas serían las más afectadas

Llegan las lluvias a Uruguay, aunque en Montevideo y el área metropolitana se prevé que serán escasas, no suficientes para paliar el déficit hídrico. Meteorólogos como Mario Bidegain y Guillermo Ramis coinciden en que las precipitaciones tendrán lugar este viernes entre la tarde y la noche, mientras que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que se ponga ventoso sobre el final de la jornada.

Las lluvias en Montevideo ocurrirían únicamente este viernes, mientras que en el norte y el este podrían continuar el sábado. Precisamente, es en esas regiones donde se van a registrar los principales acumulados de precipitaciones, según los especialistas.

Bidegain dijo este viernes a El País que "se sigue manteniendo el pronostico de algunas lluvias sobre Uruguay" para este viernes, pero en el sur del país se esperan entre dos y cinco milímetros "al final del día".

Añadió que "los acumulados más importantes" de precipitaciones entre este viernes y el fin de semana "son al este y en el extremos norte del país".

Una persona con paraguas caminando en un día de lluvia. Foto: Leonardo Mainé

Ramis, en tanto, dijo en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que en el sur habrá "chaparrones" este viernes, "después del mediodía", y que el sábado podría seguir lloviendo en el norte.

En cuanto a la temperatura, indicó que durante los próximos cinco días la máxima será de 24°, mientras que la mínima más alta será la de este viernes, con 21°, y que después bajará a 19°, 18° o 17° en las próximas jornadas. Además, se mantendrá nuboso.

Por parte de Inumet, el meteorólogo Néstor Santayana dio el pronóstico para el fin de semana y afirmó que "va a comenzar inestable y desmejorando con lluvias y tormentas que van a a afectar principalmente las zonas centro, norte y este del país".

Respecto al viernes, apuntó a una "desmejora gradual desde el litoral oeste al este, provocando lluvias y tormentas, previéndose los fenómenos y acumulados más intensos y elevados al norte del país".

El sábado, en tanto, continuarán las precipitaciones y tormentas pero, de nuevo, fundamentalmente en las zonas norte, centro y este, porque en el suroeste y sur las condiciones "comenzarían a mejorar".

Para el domingo se prevé que las lluvias solo persistan de manera escasa en el noreste, "mejorando rápidamente", mientras que en el resto de Uruguay "el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, sin lluvias".

La advertencia de Metsul para Rio Grande do Sul por un fenómeno que podría afectar a Uruguay

Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil, publicó una advertencia enfocada en el estado de Rio Grande do Sul, limítrofe con Uruguay, y mencionó que las inclemencias podrían afectar también a una parte de nuestro país, fundamentalmente al norte.

Según explicó, hay una "escenario de peligro" entre este viernes y sábado del lado brasileño por riesgo de tiempo severo con lluvia, tormenta y viento.