Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este viernes 6 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 6 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 18°C y 30°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, Inumet prevé para la mañana nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, y viento del sector este de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. A partir de la tarde, el cielo se presentará cubierto, con precipitaciones y tormentas, y se mantendrá el viento del sector este de 10 a 30 km/h; además, se anuncian períodos de variables de 0 a 10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperaturas: mínima 19°C y máxima 30°C.

En el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, junto con lluvias y probables tormentas; el viento será del sector este de 10 a 30 km/h. Hacia el final del día, se espera cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, y viento del este y sureste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 a 50 km/h. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 29°C.

En el suroeste, durante la mañana se espera nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, y viento del sureste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. A partir de la tarde, el pronóstico indica cielo cubierto y ventoso en zonas costeras, con precipitaciones aisladas, y viento del sureste de 10 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 30°C.

En el centro-sur, Inumet pronostica para la mañana nuboso y cubierto, con neblinas y probables lluvias aisladas, y viento del sureste de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde/noche se prevé cielo cubierto y ventoso en zonas costeras, con precipitaciones y probables tormentas, y viento del este y sureste de 10 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 28°C.

Cielo nuboso. Foto: Pixabay

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas, con viento del sector este de 10 a 30 km/h. Para el final del día se espera cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, y viento del este y sureste de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 25°C.

En Punta del Este, la mañana se prevé nubosa a cubierta, con un clima lluvioso, y viento del sector este de 20 a 40 km/h. A partir de la tarde, el cielo estará cubierto, con probables precipitaciones aisladas, y viento del sureste de 20 a 40 km/h. Temperaturas: mínima 21°C y máxima 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet indica para la mañana cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas, y viento del sureste de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche se espera cielo cubierto y ventoso en zonas costeras, con probables precipitaciones aisladas, y viento del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h. Temperaturas: mínima 20°C y máxima 24°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

De acuerdo con Inumet, para los próximos días se mantendrá la inestabilidad en parte del país, con períodos de nubosidad y mejoras temporarias, junto a chances de precipitaciones y tormentas en algunos momentos; además, se prevé una tendencia a vientos del este y sureste, con rachas destacadas en sectores costeros.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.