Cabildo Abierto define la lista de nombres para el gabinete y los entes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Cabildo Abierto, el partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, negocia con el presidente electo Luis Lacalle Pou su integración al gabinete y, al mismo tiempo, prepara la lista de cuadros técnicos y políticos para ofrecerle al futuro gobierno, no solo para los ministerios, sino también para las empresas públicas y el resto de los cargos en el Estado.

Esa será la prioridad de Cabildo durante diciembre, dijo a El País el jefe de campaña Rivera Elgue. La negociación está abierta: “Ahora se están definiendo los cargos del gabinete, pero después hay que definir el resto: la integración de los ministerios y de los otros organismos en el Estado. Para eso hay que ver dónde tenemos la gente capacitada”, indicó Elgue.



¿El trabajo ya está hecho? “Tenemos los perfiles de nuestros técnicos, pero no podemos avanzar hasta que no definamos cuáles son los lugares”, afirmó. El tema es manejado en Cabildo a nivel de la cúpula: Manini Ríos, su esposa Irene Moreira y el propio Elgue.

Cabildo realizó ayer en su sede su primera reunión con la mayoría de los 14 legisladores electos, para iniciar la coordinación de la capacitación de los futuros senadores y diputados.



En principio Cabildo tendrá dos ministerios: Salud Pública y Vivienda, pero el segundo es disputado por el Partido Colorado. Batllistas Unidos, el sector liderado por Julio María Sanguinetti, pretende dos ministerios y una de las posibilidades es Vivienda, según supo El País. El ministerio seguro para Sanguinetti es Turismo, pero el expresidente quiere un ministerio de mayor jerarquía.



Manini Ríos ya dijo que no será ministro y que estará en el Senado a partir del 15 de febrero. El nombre de Moreira, tercera senadora de Cabildo, ha sonado para Vivienda. Pero Elgue dijo a El País que no cree que la esposa de Manini vaya a un ministerio: “Yo creo que no será ministra; Irene está más para el Parlamento. A Irene la veo en el Parlamento”.

Irene Moreira, esposa de Manini Rios y senadora electa. Foto: Leonardo Mainé.

También dijo que aún no está confirmado que Cabildo ocupe la titularidad de ambas carteras. En tanto, según supo El País, algunos de los nombres que se manejan en la interna de Cabildo Abierto para conformar el Ministerio de Salud Pública es el del neurólogo Daniel Salinas, exgerente de Recursos Materiales del Casmu, y del otorrinolaringólogo Andrés Saibene, quien pertenece al sector del senador electo del Partido Nacional, Juan Sartori.



Ciudadanos, el sector colorado liderado por Ernesto Talvi, tendrá dos ministerios: Cancillería y Ganadería. Allí irá Carlos María Uriarte, mientras que Talvi será el canciller.



De hecho, el proceso de transición ya empezó en la Cancillería de la República. El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa se comunicó este viernes con el excandidato colorado, que será quien ocupe su lugar a partir del 1° de marzo. El economista confirmó a El País que, una vez que Lacalle Pou y el actual mandatario Tabaré Vázquez se reúnan este lunes en Torre Ejecutiva, comenzará a planificarse la transición por etapas en cada uno de los ministerios.



Pablo Mieres al Ministerio de Trabajo.

Lacalle se reunió ayer con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, para conversar sobre su integración al gabinete.



La propuesta del presidente electo, según supo El País, es que Mieres sea el ministro de Trabajo y Mario Arizti, un técnico nacionalista, sea el subsecretario de esa cartera.



En ronda de prensa, Mieres dijo que aún no hay nada concreto y que los anuncios los hará Lacalle cuando tenga el puzle armado. “El Partido Independiente está disponible”, indicó Mieres.



“Lo digo con total franqueza, es importante que todos sepan que armar un gabinete de un solo partido ya es complicado; de cinco partidos es bastante más complejo; esas cosas llevan tiempo, llevan su fragua”, afirmó. Y sostuvo que su partido no tiene aspiraciones, sino “gente de primer nivel en casi todas las áreas”, y está para ayudar “donde se diga” de cara a la conformación del nuevo gobierno.