Beatriz Argimón se convirtió en la primera mujer electa como vicepresidenta en Uruguay

Por primera vez en la historia de Uruguay una mujer fue electa como vicepresidenta. Beatriz Argimón, quien conformó la fórmula con el electo presidente de la República, Luis Lacalle Pou, asumirá a partir del 1° de marzo de 2020 con el desafío de articular un Parlamento que no cuenta con mayoría parlamentaria.

Argimón (58 años) o “Bea”, como le dicen los conocidos, antes de ser candidata a la vicepresidencia ejerció como presidenta del Partido Nacional, senadora y diputada, y ahora pretende marcar una impronta de “dialogo” en su rol como vicepresidenta. “Me parece que el rol es en dos niveles de acción: uno que tiene que ver con el Ejecutivo y otro que para mí es muy importante, que no solo es hacer normas sino que esas normas se cumplan y eso tiene que ver con el proceso del trabajo legislativo. El ciclo del trabajo se inicia con la presentación, el intercambio, la negociación y la sanción, pero luego de la promulgación que se pueda seguir lo que el Legislativo produce”, había dicho a El País.

En ese sentido agregó: “ Tiene que ver con cómo la gente percibe el trabajo del Parlamento. Estudiar las normas y ver el impacto que se tiene. Pero incluso es hablar de productividad en el Parlamento, algo que hasta ahora no estamos acostumbrados”.Argimon dijo que le “estimula” la cantidad inédita de partidos que estarán en el Parlamento.



Como vicepresidenta Argimón se define como una “mujer política trabajadora” y como política en una “convencida de una agenda de género”. “Fui y soy muy activa en los asuntos de derechos humanos. Desde una mirada de los niños, desde la mirada de las mujeres. Del desarrollo de cada individuo y de las garantías que tiene que dar el Estado para que cada individuo se desarrolle. Es mi historia, no es solo de ahora. Fue siempre. ¿Qué significa tener una agenda de derechos? Tener puntos donde hay que trabajar con determinados colectivos y llevarlo adelante”, dijo a El País.

La vicepresidenta electa se considera “feminista de a tercera ola” y está a favor de la cuota de género. Cree que es “una expresión de una revolución silenciosa que ha dado señales de que está avanzando en la sociedad a pasos agigantados”.



De hecho, la escena de una película que más le gusta es una de “Manual para divorciadas”. “Es cuando pasan todas distintas situaciones y las mujeres se ayudan y después de pasar muchas cosas terminan todas caminando cantando; la solidaridad de las mujeres grandes, que no es precisamente de las mujeres que vivían esos tiempos”.



Casada con dos hijos, María Belén de 33 y Juan Santiago de 27 y con un nieto Argimón se ha mostrado en contra de a legalización de la marihuana y a favor del control de armas.