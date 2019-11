Beatriz Argimón: “Si ganamos no va a estar en juego la agenda de derechos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Insiste que no hay riesgo de retroceso. Insiste en que si ganan no se recortarán políticas sociales. Vuelve a insistir que no eliminarán los Consejos de Salarios, y sigue insistiendo que la agenda de derechos no se modificará. Insiste y sabe que desde el oficialismo machacarán con que si triunfan los blancos “el país irá para atrás”. Beatriz Argimón tiene claro que eso es parte del juego electoral y la tarea de la fórmula es enfrentar lo que catalogaron de “mentiras y engaños”.

Pero ahora tiene a uno de los legisladores de uno de los partidos que integra la coalición impulsada por el Partido Nacional “amenazando” con ciertas modificaciones a ese grupo de leyes denominada como “agenda de derechos”. Por eso la candidata a vice por el Partido Nacional reafirmó que de triunfar, no se recortarán derechos.

“Si ganamos no va a estar en juego la agenda de derechos. No está en los planes. Lo dijimos en nuestro programa de gobierno y ahora al sellar la coalición en el punto 10 se dejó en claro específicamente que se mantendrá la legislación de los derechos. Pero no es algo que diga solo yo. Es un compromiso asumido y firmado por todos los partidos”, declaró Argimón a El País.



La fórmula del Partido Nacional está de gira por el interior del país; ayer visitaron Paysandú y Río Negro.



En medio de la campaña para el balotaje, las declaraciones del diputado electo por Cabildo Abierto, Martín Sodano, pusieron dudas sobre cómo actuaría el debutante partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos al llegar al Parlamento.



En una entrevista con el semanario Búsqueda publicada ayer jueves, Sodano dijo que la próxima legislatura debería revisar leyes de la agenda de derechos.

Cabildo Abierto. Foto: Francisco Flores.

Sodano remarcó que está en contra “del aborto porque sí, de abortar por abortar”. “A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad”, declaró.



Cabildo Abierto aceptó el ofrecimiento de la fórmula del Partido Nacional para conformar la coalición con el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. “Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: ‘Vení, sacámelo, total, no pasa nada’. Para algunas mujeres es como una canilla libre”, agregó.



Ante sus declaraciones, la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou publicó un twitt en la red social. “El mantener la agenda de derechos está en nuestro programa de Gobierno. Y no hubo necesidad de cambiar nada ni se recibió ningún planteo. El propio Manini lo dejó claro y eso además fue una muy buena señal para nosotros”, escribió.

El mantener la agenda de derechos está en nuestro programa de Gobierno. Y no hubo necesidad de cambiar nada ni se recibió ningún planteo. El propio Manini lo dejó claro y eso además fue una muy buena señal para nosotros. https://t.co/1uBRXaJcAM — Beatriz Argimon (@beatrizargimon) November 7, 2019

El líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, declaró ayer en una ronda de prensa que las declaraciones de su legislador electo no tienen “animo ofensivo”, pero sí aclaró que corren por cuenta personal de Sodano.



El líder militar ya había declarado en la conferencia de prensa conjunta con Luis Lacalle Pou que al haber pasado al balotaje la formula blanca, el programa de gobierno que continua en carrera es el del Partido Nacional, buscando mostrar que la coalición no pretende modificar esa llamada “agenda de derechos” que en su mayoría se aprobó durante los 15 años de gobierno frenteamplista.

Guido Manini Ríos. Foto: Fernando Ponzetto

El punto 10 del documento “Compromiso por el país” que firmaron los líderes de la coalición, establece que se mantendrá la “agenda de derechos”.



“Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de fronteras. Esta tarea, tal como la concebimos, debe permear toda la acción de gobierno, incluyendo, entre otras, a las políticas sociales, la política educativa, la política carcelaria y la política exterior”, dice el texto.



En esa línea enumeran el combate “frontal a la violencia de género”, y el “fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades”, así como el fomento de políticas públicas “de conciliación entre la vida laboral y la vida doméstica, como manera de disminuir la brecha de oportunidades entre géneros”.

Sí propone un “rediseño y fortalecimiento” de los programas de apoyo a afrodescendientes, víctimas de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y todo otro grupo que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación.

Sobre la legislación vigente aclara: “Mantener la legislación vigente y continuar trabajando en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico, por su orientación sexual o por otras características personales”.



Al mismo tiempo establece que continuarán con el “compromiso con la verdad sobre los desaparecidos” durante la dictadura. “Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares”, dice el texto firmado por los cinco partidos de la oposición.