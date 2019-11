Diputado de Cabildo Abierto quiere modificar la ley de aborto: "A ver, si te gustó, bancátela"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Sodano, diputado electo por Cabildo Abierto en Montevideo, señaló en entrevista con Búsqueda que en la próxima legislatura deben revisarse leyes de la agenda de derechos.

Sodano, mecánico naval de 36 años, dijo que está en contra "del aborto porque sí, de abortar por abortar".

"A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad", señaló.

"Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: 'Vení, sacámelo, total, no pasa nada'. Para algunas mujeres es como una canilla libre", agregó.

Respecto a la ley de aborto, Sodano manifestó que la intención es "modificarla". "Abortar no es un juego. Hay muchas niñas que les llevan 12 años de diferencia a sus hijos. Es una tragedia. Si el criterio es que yo quiero tener al niño, me hago responsable y punto. Ahora, si una niña o una familia sin recursos no puede hacerse cargo de una criatura, bueno... ahí tiene que haber un trabajo con asistentes sociales y técnicos que ayuden a la familia en su decisión", sostuvo.

Consultado sobre el matrimonio igualitario, Sodano respondió que es "medio chapado a la antigua". "Todos tenemos la libertad de amar a quien queramos. Tengo amigos gays y son excelentes personas. Acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos", subrayó.

Sobre la ley trans, dijo que no está en contra pero sí lo está "en muchos puntos de la ley". "Yo creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último. Pero los menores no pueden elegir eso. ¿No son mayores para poder votar pero sí para decidir qué sexo tendrán? ¿No son mayores para comprarse cigarrillos pero sí para recibir tratamientos que alterarán su cuerpo? No los podemos tomar como personas con esa madurez para tomar una decisión de esa índole", dijo.