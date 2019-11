Manini: "No le veo ánimo ofensivo" a dichos sobre aborto de diputado de Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves por la noche el senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, respondió a las declaraciones que hizo en Búsqueda Martín Sodano, diputado electo por su partido, en las que señaló que en la próxima legislatura deberían revisarse leyes de la agenda de derechos.

En rueda de prensa, Manini Ríos fue consultado al respecto y respondió en estos términos: "No le veo ánimo ofensivo, creo que no es para tomarlo de esa manera".

“Hemos dicho que no se van a ir contra derechos adquiridos, y en este compromiso que hemos firmado hablamos claramente de no cambiar la legislación vigente asi que me parece que esto no dejar de ser más que una opinión personal de un integrante, calificado sí porque es diputado electo, pero no deja de ser un integrante más de Cabildo Abierto”, agregó Manini.

Sodano, mecánico naval de 36 años, dijo que está en contra "del aborto porque sí, de abortar por abortar".



"A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad", señaló en la entrevista con el semanario.



Respecto a la ley sobre interrupción voluntario del embarazo, Sodano manifestó que su intención es "modificarla".

Consultado sobre el matrimonio igualitario, Sodano respondió que es "medio chapado a la antigua". "Todos tenemos la libertad de amar a quien queramos. Tengo amigos gays y son excelentes personas. Acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos", subrayó.



Sobre la ley trans dijo al mismo medio que no está en contra pero sí lo está "en muchos puntos de la ley". "Yo creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último. Pero los menores no pueden elegir eso. ¿No son mayores para poder votar pero sí para decidir qué sexo tendrán? ¿No son mayores para comprarse cigarrillos pero sí para recibir tratamientos que alterarán su cuerpo? No los podemos tomar como personas con esa madurez para tomar una decisión de esa índole", dijo.

"También son opiniones personales"

Ayer, el excompañero de fórmula de Manini Ríos y senador electo por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo en diálogo con "No toquen nada" (Del Sol) que la adopción de niños por parte de parejas homosexuales le "parece que es un fenómeno más propagandístico que otra cosa".

Consultado al respecto, Manini Ríos dijo este jueves en la misma rueda de prensa que estas "también son opiniones personales" y que "lo que vale" es aquello que tienen "asumido" con la ciudadanía, que son "los documentos que se han hecho públicos", en referencia al documento "Compromiso con el país", que sintetiza las propuestas que acordaron entre el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. En tanto, consideró que en esta coyuntura "la opinión de cada uno pasa a ser secundaria".

"Compromiso con el país"

Por otro lado, Manini fue consultado sobre si quedó conforme con que no hubo una conferencia de prensa y una foto de todos los líderes que firmaron el documento de la coalición", y subrayó que "es totalmente secundario si hay foto o no hay foto, lo que importa es que está el compromiso marcado con la firma de cada uno".



En tanto, agregó que "no" tiene problema en sacarse fotos con otros integrantes de la coalición, luego de que se le dijera que el excandidato Pablo Mieres había preferido no sacarse una foto junto a él.



Consultado sobre si el documento "Compromiso por el país" contiene la visión en seguridad de Cabildo Abierto, sostuvo: "Tiene lineamientos generales que no contradicen la visión de seguridad de Cabildo Abierto".



En tanto, agregó que "después" en el Parlamento, buscarán "hacer proyectos de ley" con propuestas de su partido que no estuvieron "contempladas" en el documento en el que, insistió, se buscó "el denominador común entre todos".