"Estoy en contra del aborto pero no derogaría la ley", dijo Lacalle Pou

“Yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, bancátela”. Las palabras de uno de los diputados electos por Cabildo Abierto, Martín Sodano, al semanario Búsqueda generaron polémica.

Este mecánico naval de 36 años que el próximo febrero ingresará al Parlamento dijo que no propone derogar la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo pero que sí le gustaría “modificarla” porque “abortar no es un juego”.

Este jueves, durante una rueda de prensa en Paysandú, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fue consultado por los dichos del diputado electo. Cabildo Abierto es uno de los partidos que forma parte de la coalición que gobernará a partir del 1° de marzo si el 24 de noviembre el candidato blanco vence al frenteamplista Daniel Martínez.

“Mi óptica es la que está exactamente prevista en el 'Compromiso por el país’ que suscribimos todos los partidos políticos, es esa”, dijo Lacalle Pou, quien agregó que “todo el mundo tiene derecho a expresarse, respetando y tolerando la vida de los demás”.

“No es el camino que el compromiso de cinco partidos ha adoptado. Sin perjuicio de ello tiene la libertad, aunque discrepemos”, añadió.

Además, Lacalle Pou dijo que no buscará derogar la ley –aprobada en 2012, durante la presidencia de José Mujica- si llega al poder. “No la comparto, pero es una ley que votó la mayoría del país”, dijo, y agregó: “Yo estoy en contra del aborto pero no derogaría la ley, buscaría otros mecanismos para que no se produzcan abortos en el país”.

Ante la pregunta de a cuáles mecanismos se refería, enumeró “educación sexual, paternidad responsable, suministro de anticonceptivos”.

“Y después saber que en Uruguay hay miles de hombres y mujeres que quieren ser padres adoptivos y no logran serlo. Fíjense qué ironía, por un lado tenemos abortos, por otro lado gente que quiere ser padre o madre adoptivo y no lo logra. Me parece que ahí tenemos que trabajar fuertemente”, comentó.