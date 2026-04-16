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Mariangel Solomita

Mariangel Solomita

Periodista de la sección Qué Pasa

Mariángel Solomita es periodista de la sección Qué Pasa. En 2019 recibió el premio Morosoli al periodismo escrito y un año después una investigación publicada en esta sección le valió una mención en el premio de prensa nacional Marcelo Jelen. Colaboró con diversas publicaciones nacionales y extranjeras. Antes, ejerció el periodismo cultural en la sección Espectáculos y en la revista Sábado Show. Como crítica de cine dirigió la revista especializada Guía 50 y fue jurado de distintos festivales locales e internacionales. Durante tres temporadas se encargó de la producción periodística y conducción del programa televisivo Corre Cámara.

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