Mariangel Solomita

Mariángel Solomita es periodista de la sección Qué Pasa. En 2019 recibió el premio Morosoli al periodismo escrito y un año después una investigación publicada en esta sección le valió una mención en el premio de prensa nacional Marcelo Jelen. Colaboró con diversas publicaciones nacionales y extranjeras. Antes, ejerció el periodismo cultural en la sección Espectáculos y en la revista Sábado Show. Como crítica de cine dirigió la revista especializada Guía 50 y fue jurado de distintos festivales locales e internacionales. Durante tres temporadas se encargó de la producción periodística y conducción del programa televisivo Corre Cámara.