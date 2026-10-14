El Consulado de Nacional de Mercedes inauguró su sede con la presencia de la copa de la Liga AUF y Rubén Sosa
Cerca de 300 personas se congregaron para celebrar este acontecimiento especial para el hincha de la ciudad, que además contó con la participación del intendente, Guillermo Besozzi.
El Consulado de Nacional en la ciudad de Mercedes vivió una jornada inolvidable con la inauguración de su sede propia, un logro que representa mucho más que un local: es el reflejo del compromiso, la pasión y el trabajo de la familia tricolor en el interior del país.
En plena ciudad de Mercedes, alrededor de 300 personas se reunieron para celebrar este acontecimiento, en una verdadera fiesta cargada de emociones, música en vivo, reconocimientos y grandes noticias.
La celebración contó con la presencia de Rubén Sosa, que acompañó la jornada en su rol de embajador del club, junto a Ignacio Barrios, José Lavista y Víctor Mora, directivos de la Comisión del Interior. También participaron el intendente Guillermo Besozzi, el cónsul Esteban “Coco” Álvarez, el vicecónsul Matías Trullen, Robert Álvarez y Daniel “Tuli” Martínez, entre otros protagonistas de esta historia.
Uno de los momentos más especiales fue la llegada desde Montevideo de la Copa Aníbal Z. Falco, el trofeo en propiedad de la Liga AUF Uruguaya que hoy custodia el tricolor por haber sido el último campeón. El trofeo histórico despertó admiración, orgullo y emoción entre los presentes. Su exhibición se convirtió en uno de los grandes atractivos de una jornada que quedará grabada en la memoria de los bolsos de Mercedes.
La inauguración de la sede propia marca un antes y un después para el Consulado. Es la concreción de un sueño construido con esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa para fortalecer el vínculo entre el club y su gente.
Porque los consulados son mucho más que lugares de encuentro: son espacios de pertenencia, solidaridad, integración y compromiso social. Son el corazón de Nacional latiendo en cada ciudad, acercando generaciones y manteniendo viva la pasión por los colores más gloriosos.
Mercedes ya tiene su casa tricolor. Un logro que demuestra que, cuando hay sentimiento, trabajo y unidad, los sueños se hacen realidad.
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