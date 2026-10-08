Tres años del ataque de Hamás: Israel recuerda a las víctimas y reivindica derecho a defenderse del terrorismo

En el tercer aniversario del ataque de Hamás, Israel reivindicó ayer miércoles 7 de octubre su derecho a defenderse y luchar contra el terrorismo. “Pero anhelamos la paz y queremos que nuestros vecinos también vivan en paz”, afirmó el presidente israelí, Isaac Herzog. Los actos en recuerdo de las víctimas se desarrollaron en todo Israel.

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de terroristas de Hamás cruzaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos. Hamás también tomó 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 ya estaban muertos.

En Reim, donde el 7 de octubre de 2023 se celebraba el festival de música electrónica Nova, atacado por los terroristas de Hamás, hubo un minuto de silencio a las 06.29, la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza, en homenaje a las 364 víctimas.

Unas personas permanecen junto a la fuente Dizengoff, llena de tinte rojo, en Tel Aviv, el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

“Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre”, dijo a AFP Katia Zohar, la madre de Bar, asesinada con 23 años en ese festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. “Me acuerdo de todo”, añade. “El momento en que me llamó para que viniera a buscarla, porque había misiles volando (...) y luego cuando llamó desde la carretera, gritando que le estaban disparando”.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, participó en la ceremonia en recuerdo de las víctimas de la masacre en el festival Nova, donde defendió que Israel tiene “derecho a defenderse del terrorismo” pero anhela “la paz”.

“Tenemos el derecho inherente a defendernos y a luchar contra el terrorismo. Pero anhelamos la paz y queremos que nuestros vecinos también vivan en paz”, afirmó Herzog, defendiendo que el camino para alcanzarlo es el desarme de Hamás.

Retratos de víctimas israelíes colocados alrededor de la fuente Dizengoff —llena de tinte rojo— en Tel Aviv el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

Herzog lamentó que el lugar del festival Nova se ha convertido “en un horrible obituario”. De las 1.200 personas que murieron a mano de los terroristas palestinos hace tres año, 364 se encontraban en el festival.

“Incluso después de tres años, sigue siendo difícil comprender cómo nos los arrebataron con tanta maldad y barbarie”, lamentó Herzog en su discurso. “La herida que llevan grabada en sus corazones jamás sanará. Pero la fortaleza de espíritu, la nobleza y el poder que descubren y crean también nos asombra”.

También se observó un momento de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el ataque.

Homenaje a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre, frente a la Puerta de Brandeburgo de Berlín, el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

La mayor ceremonia popular por el aniversario se celebró en Tel Aviv, con una previsión de 50.000 asistentes. El evento, organizado por las familias de rehenes y fallecidos, estuvo presentado por el excautivo en Gaza Eli Sharabi y la actriz israelí Shani Cohen.

“Esta noche, nos detenemos para recordar todo lo que hemos perdido y también para preguntarnos qué queda en nuestro interior desde entonces y qué es lo que anhelamos tan profundamente volver a descubrir”, afirmó Sharabi al inicio del discurso.

Las conmemoraciones en Israel se llevan a cabo este año en plena campaña electoral, antes de las elecciones del 27 de octubre, que se anuncian muy reñidas.

Personas observan la Puerta de Brandeburgo de Berlín iluminada con la bandera de Israel, el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, alumbró una vela conmemorativa en su despacho y declaró en un comunicado que este es un día en el que “el pueblo se une en el recuerdo”. “Completaremos la misión: estamos aquí y haremos rendir cuentas a todos los asesinos”, afirmó. En una ceremonia oficial de conmemoración el lunes, Netanyahu prometió que nunca habrá un gobierno de Hamás en Gaza.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para Netanyahu. Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques. “Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra”, declaró Bennett a periodistas en el sitio del festival Nova.

Hamás, que sigue presente en Gaza, emitió ayer un comunicado en el que presenta el 7 de octubre como “un día glorioso en la historia de nuestro pueblo”. La organización terrorista dijo haber “roto el mito del ejército invencible” y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue “la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento”.

Personas sostienen pancartas en acto conmemorativo EN el tercer aniversario de los ataques de Hamás contra Israel, en Londres. ADRIAN DENNIS/AFP fotos

Solidaridad de EE.UU. y países europeos

Gobiernos europeos y Estados Unidos reiteraron ayer mensajes de condena por los ataques de Hamás hace tres años contra Israel.

Desde Estados Unidos, aliado clave de Israel y artífice de un Plan de Paz para Gaza, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un mensaje en la red social X que, en Washingon, “jamás olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización”.