Tres años del ataque de Hamás: Israel recuerda a las víctimas y reivindica derecho a defenderse del terrorismo
Israel recordó ayer a las víctimas del ataque terrorista de la organización Hamás del 7 de octubre de 2023, reivindicando su derecho a defenderse y vivir en paz.
En el tercer aniversario del ataque de Hamás, Israel reivindicó ayer miércoles 7 de octubre su derecho a defenderse y luchar contra el terrorismo. “Pero anhelamos la paz y queremos que nuestros vecinos también vivan en paz”, afirmó el presidente israelí, Isaac Herzog. Los actos en recuerdo de las víctimas se desarrollaron en todo Israel.
La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de terroristas de Hamás cruzaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.
Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos. Hamás también tomó 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 ya estaban muertos.
En Reim, donde el 7 de octubre de 2023 se celebraba el festival de música electrónica Nova, atacado por los terroristas de Hamás, hubo un minuto de silencio a las 06.29, la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza, en homenaje a las 364 víctimas.
“Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre”, dijo a AFP Katia Zohar, la madre de Bar, asesinada con 23 años en ese festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. “Me acuerdo de todo”, añade. “El momento en que me llamó para que viniera a buscarla, porque había misiles volando (...) y luego cuando llamó desde la carretera, gritando que le estaban disparando”.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, participó en la ceremonia en recuerdo de las víctimas de la masacre en el festival Nova, donde defendió que Israel tiene “derecho a defenderse del terrorismo” pero anhela “la paz”.
“Tenemos el derecho inherente a defendernos y a luchar contra el terrorismo. Pero anhelamos la paz y queremos que nuestros vecinos también vivan en paz”, afirmó Herzog, defendiendo que el camino para alcanzarlo es el desarme de Hamás.
Herzog lamentó que el lugar del festival Nova se ha convertido “en un horrible obituario”. De las 1.200 personas que murieron a mano de los terroristas palestinos hace tres año, 364 se encontraban en el festival.
“Incluso después de tres años, sigue siendo difícil comprender cómo nos los arrebataron con tanta maldad y barbarie”, lamentó Herzog en su discurso. “La herida que llevan grabada en sus corazones jamás sanará. Pero la fortaleza de espíritu, la nobleza y el poder que descubren y crean también nos asombra”.
También se observó un momento de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el ataque.
La mayor ceremonia popular por el aniversario se celebró en Tel Aviv, con una previsión de 50.000 asistentes. El evento, organizado por las familias de rehenes y fallecidos, estuvo presentado por el excautivo en Gaza Eli Sharabi y la actriz israelí Shani Cohen.
“Esta noche, nos detenemos para recordar todo lo que hemos perdido y también para preguntarnos qué queda en nuestro interior desde entonces y qué es lo que anhelamos tan profundamente volver a descubrir”, afirmó Sharabi al inicio del discurso.
Las conmemoraciones en Israel se llevan a cabo este año en plena campaña electoral, antes de las elecciones del 27 de octubre, que se anuncian muy reñidas.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, alumbró una vela conmemorativa en su despacho y declaró en un comunicado que este es un día en el que “el pueblo se une en el recuerdo”. “Completaremos la misión: estamos aquí y haremos rendir cuentas a todos los asesinos”, afirmó. En una ceremonia oficial de conmemoración el lunes, Netanyahu prometió que nunca habrá un gobierno de Hamás en Gaza.
Las encuestas anticipan una difícil contienda para Netanyahu. Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques. “Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra”, declaró Bennett a periodistas en el sitio del festival Nova.
Hamás, que sigue presente en Gaza, emitió ayer un comunicado en el que presenta el 7 de octubre como “un día glorioso en la historia de nuestro pueblo”. La organización terrorista dijo haber “roto el mito del ejército invencible” y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue “la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento”.
Solidaridad de EE.UU. y países europeos
Gobiernos europeos y Estados Unidos reiteraron ayer mensajes de condena por los ataques de Hamás hace tres años contra Israel.
Desde Estados Unidos, aliado clave de Israel y artífice de un Plan de Paz para Gaza, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un mensaje en la red social X que, en Washingon, “jamás olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización”.
Embajador: de Israel: persisten amenazas
El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, afirmó que el ataque del 7 de octubre de 2023 dejó una “herida que todavía no cicatriza” en la sociedad israelí y sostuvo que, además de los frentes militares, Israel enfrenta una batalla por preservar el relato de lo ocurrido. Sus declaraciones fueron realizadas este martes durante un acto de la Embajada de Israel, en el que se homenajeó a las víctimas del ataque y se proyectó el documental Nova.
Durante su discurso, Hayet recordó el caso de Eli Sharabi, quien permaneció 491 días secuestrado en Gaza y regresó a Israel sin saber que durante su cautiverio habían sido asesinadas su esposa, Lianne, y sus dos hijas, Noiya y Yahel. “Eli Sharabi estuvo 491 días en manos de Hamás. Secuestrado en el horror de los túneles de Gaza”, señaló. Su cautiverio estuvo marcado por “el hambre, la violencia, el aislamiento y el miedo constante a no volver a su casa”.
B’nai B’rith: “no mirar para otro lado”
B’nai B’rith Uruguay pidió “no mirar para otro lado frente al terrorismo”. Al cumplirse ayer miércoles tres años del ataque de Hamás a Israel, B’nai B’rith emitió un comunicado en el que convoca “a la sociedad uruguaya, con su larga tradición democrática y de respeto por los derechos humanos, a no mirar para otro lado frente al terrorismo ni frente a ninguna forma de antisemitismo. Seguiremos trabajando por la paz, por la dignidad de toda vida humana y por una convivencia sin miedo. Recordar a quienes fueron asesinados.
Acompañar a quienes sobrevivieron. Comprometernos para que el odio no vuelva a tener lugar”. Agrega que el asesinato por parte de Hamás de más de 1.200 personas y el secuestró de 251 el 7 de octubre de 2023 “fue la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. No fue solo un ataque; fue violencia deliberada, ejercida con una crueldad que cuesta nombrar”.
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