Plan de paz para Gaza: la fecha que EE.UU. fijó para el desarme de Hamás y derecho que va a mantener Israel

El grupo terrorista palestino Hamás puede empezar su desarme y avanzar en el plan de paz para Gaza en unos 30 días, anunció ayer lunes Jared Kushner, enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump.

Kushner se reunió ayer durante casi cuatro horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y lo tranquilizó sobre varios puntos conflictivos sobre la iniciativa de paz impulsada por Estados Unidos. “Podríamos estar viendo avances... en tan solo 30 días, con suerte comenzando a retirar algunas de las armas”, dijo Kushner a Fox News desde Tel Aviv.

Mientras que rellenar los túneles de Gaza, construidos por Hamás para enfrentar los bombardeos israelíes e introducir suministros de contrabando, podría ocurrir en los próximos 60 a 90 días, agregó Kushner. “El progreso podría llegar muy pronto, pero necesitamos cooperación de ambas partes”, afirmó.

Por ejemplo, afirmó que el gobierno de Trump está comprometido a ayudar a reconstruir Gaza, tras la guerra que comenzó luego del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás. “Pero no permitiremos que Gaza sea reconstruida hasta que se produzca la desmilitarización. Nadie quiere invertir más dinero en un lugar... si solo va a ser tomado por terroristas”, afirmó.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, saluda a Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial a Israel. Foto: archivo El País

Kushner dijo que Estados Unidos tampoco va a “restringir el derecho de Israel a defenderse si hay amenazas inminentes”.

“Para Israel creemos que es una situación en la que todos ganan”, sostuvo. O bien -añadió- Hamás avanza en el desarme “voluntariamente durante los próximos 60 a 90 días” o “Israel contará con mucho más apoyo de Estados Unidos y de otros para ir y terminar el trabajo de la manera adecuada”.

Kushner se reunió con Netanyahu un día después de haber mantenido un inusual encuentro con una delegación de Hamás en Egipto, donde el grupo terrorista palestino se comprometió públicamente con el plan de paz y con el desarme.

Acuerdo con Junta de Paz

Netanyahu reiteró a Kushner que las fuerzas israelíes no se retirarán de Gaza hasta que concluya el desarme de Hamás. Además, ambas partes “acordaron que la primera etapa hacia la desmilitarización de la franja [de Gaza] consistiría en pedir a Hamás que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense”, declaró una fuente israelí.

Poco después, Netanyahu anunció en un comunicado de su oficina que ha acordado con la Junta de Paz, el órgano que supervisa la tregua en Gaza, la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme de Hamás.

“El primer ministro y la Junta de Paz mantuvieron conversaciones profundas y constructivas”, recoge el comunicado. “Se acordó crear dos grupos de trabajo, uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza, que tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción en Gaza”.

Palestinos desplazados caminan junto a tiendas de campaña y edificios destruidos en Gaza. Foto: AFP

El anuncio se produce después del encuentro en Jerusalén entre Netanyahu, Jared Kushner y el representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov.

“Un segundo grupo de trabajo se centrará en el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel”, concluye el comunicado de la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu y Kushner concluyeron en las negociaciones que Israel podrá continuar lanzando ataques “de precisión” en Gaza por ahora, informa el diario israelí Haaretz.

El domingo, Kushner mantuvo un encuentro en Egipto con una delegación de Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, al que también acudió Mladenov. Una fuente de la seguridad egipcia aseguró a EFE que Al Haya reafirmó el compromiso de su organización para completar el plan de 15 puntos para implementar el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El presidente israelí, Isaac Herzog, también se reunió ayer con Kushner para analizar el plan de paz en Gaza. Herzog aseguró estar impresionado porque los intereses de Israel sean un punto central del plan de tregua en Gaza.

“Estoy agradecido por sus esfuerzos continuos para desarrollar las próximas fases en Gaza, de acuerdo al plan de 20 puntos del presidente Trump”, recoge un comunicado de Herzog en la red social X. “Me impresionó que los intereses de seguridad de Israel sean un elemento importante y central de su plan”, añadió.

“Elogié y animé sus esfuerzos por garantizar un futuro más prometedor y seguro para el pueblo de Israel, la población de Gaza y toda la región”, continúa el comunicado del presidente israelí.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras aborda el Air Force One. Foto: AFP

Hamás de cumplir

Kushner aseguró ayer en una entrevista con Fox que la reunión del domingo que mantuvo con representantes de Hamás fue cordial y que éstos “dijeron lo correcto” con respecto a su intención de desarmarse, pero apuntó que ahora deben acompañarlo de acciones correspondientes.

“Dijeron lo correcto, pero obviamente es muy difícil confiar en una organización terrorista que ha cometido atrocidades tan terribles”, aseguró Kushner en una breve entrevista concedida a la cadena Fox en Israel en la que fue preguntado sobre si considera sincera la postura mostrada por el grupo palestino.

“Tuvimos una reunión muy cordial y dijeron lo correcto, así que les daremos una oportunidad para que cumplan, pero tendrán que basarse en acciones y pasos concretos, y espero que así sea”, añadió.

La reunión se hizo pocas horas después de que Trump afirmara que Israel no debería atacar Gaza en este momento y que Hamás está “entregando sus armas”. AFP, EFE

Combatientes palestinos de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, el brazo armado de Hamás. Foto: AFP

Ejército controla vivienda palestina

Soldados israelíes siguen ocupando una de las viviendas palestinas acosadas por colonos desde hace ocho días en Qusra, en el sur de Nablus (norte de Cisjordania). “El ejército (israelí) sigue dentro de casa de Yusef y frente a la mía”, confirmó ayer a EFE vía mensajería el palestino Qusay abu Ridi, en cuyo patio un grupo de colonos levantó una carpa el domingo 9 de agosto, sitiando la vivienda y las de sus vecinos, incluida la de Yusef.