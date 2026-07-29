El ejército de Israel bombardeó una mezquita en Gaza que "almacenaba armas" de Hamás

El ejército israelí anunció este miércoles que atacó una mezquita en la Franja de Gaza que, según afirmó, había sido utilizada como almacén de armas por el movimiento terrorista Hamás. Fotos de la AFP desde Ciudad de Gaza mostraban el martes fuego y una enorme columna de humo elevándose sobre las tiendas de gazatíes desplazados durante un ataque contra la mezquita Al Muttaqin.

Tras el ataque, se pudo observar a palestinos escarbando entre enormes montones de escombros. El ejército israelí afirmó que se proporcionó un aviso previo a los civiles "para mitigar el riesgo de que sufrieran daños".

"Durante la última semana, (el ejército israelí) atacó y desmanteló varios depósitos de armas de Hamás en el centro y norte de la Franja de Gaza", afirmó el mando castrense. "Uno de los depósitos se había establecido dentro de una mezquita en el norte de la Franja de Gaza", agregó, señalando que se dieron avisos previos a los civiles.

Ataque israelí contra la mezquita Al-Muttaqin en la ciudad de Gaza el 28 de julio de 2026. Foto: AFP

Si bien un alto al fuego sigue vigente entre Israel y Hamás, no ha logrado detener la violencia en la Franja de Gaza, donde 1.207 personas han muerto desde el inicio de la tregua en octubre de 2025, según la Defensa Civil, que comanda Hamás.

En tanto, las negociaciones para encontrar un acuerdo que ponga fin a la guerra permanecen en un punto muerto.

La mezquita fue "destruida por completo" tras el bombardeo, afirmó Amir Abu Al-Amrain, director general del Ministerio de Awqaf (donaciones) y Asuntos Religiosos en la Franja de Gaza.

Hasta el 24 de marzo de 2026, la Unesco había verificado daños en 164 sitios —14 de ellos religiosos— desde el inicio de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Palestinos buscan refugio mientras el humo y el fuego se elevan durante un ataque israelí contra la mezquita Al-Muttaqin en la ciudad de Gaza el 28 de julio de 2026. Foto: AFP

En qué está el plan de paz de Trump para Gaza

La guerra sumió a Gaza en una profunda crisis humanitaria, con escasez generalizada de alimentos y la mayor parte de la población desplazada. Muchas personas permanecen en campos de desplazados y no se ha emprendido ningún esfuerzo de reconstrucción a gran escala.

La agencia militar israelí que supervisa la ayuda a Gaza afirmó en un informe reciente que la situación humanitaria había mejorado significativamente desde el alto el fuego de octubre, señalando la reducción del precio de los alimentos.

Según el plan de paz de 20 puntos de la administración Trump para Gaza, Hamás debía deponer las armas. Si bien el grupo ha accedido a ceder el control administrativo del territorio, hasta el momento se ha negado a entregar su armamento.

Este mes, el general de división Tamir Yadai, subjefe del Estado Mayor del ejército israelí, sugirió que Israel seguiría adelante con sus ataques en Gaza si Hamás no se desarma. “Al final, este lugar estará desmilitarizado y no habrá ningún Hamás”, dijo en declaraciones publicadas por el Canal 14, una cadena de televisión israelí.

Con información de AFP y The New York Times