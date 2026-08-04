“Solo tras el desarme total de Hamás”: la condición clave para que Israel retire sus tropas de Gaza

La Junta de Paz, organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza, aseguró ayer lunes que la retirada total del Ejército israelí se producirá cuando el grupo terrorista palestino Hamás se desarme por completo.

“Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles”, afirmó el organismo liderado por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov en su perfil de X.

La institución también informó que ayer lunes tuvo lugar una reunión entre Mladenov y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que el futuro de Gaza se abordó de forma “constructiva y exhaustiva”.

Asimismo, la Junta de Paz también detalló que comparte con Israel “una visión común” y un “objetivo claro e indiscutible”: “El desarme completo en la Franja y la transición de un régimen armado a una gobernanza civil”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

Según el comunicado, la implementación estaría supervisada por la Fuerza Internacional de Estabilización y el Comité de Verificación de la Implementación, integrado por representantes de Estados Unidos y la Junta de Paz.

“El progreso continuo hacia la plena implementación depende de que cada parte cumpla con sus obligaciones conforme al marco acordado”, señaló la nota.

El comunicado fue difundido un día después de que Mladenov criticara en su cuenta de X a Israel por continuar atacando la Franja de Gaza, y que el jueves pasado Trump anunciara que había llegado a un “histórico” acuerdo con Hamás para su “desarme total”.

El periódico Haaretz ya informaba el domingo de que Israel había planteado objeciones a tres puntos del acuerdo para la segunda fase del plan de paz en Gaza: la falta de exigencia de la destrucción de las armas incautadas a Hamás; la participación de Catar y Turquía en el proceso de verificación y también pedía libertad de acción de su Ejército en las zonas transferidas a la Fuerza Internacional de Estabilización. EFE