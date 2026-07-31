Hamás aceptó desarmarse: las claves del acuerdo de paz en Gaza y la eventual retirada del ejército israelí

El movimiento terrorista palestino Hamás afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino. En tanto, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, consideró este viernes "inaceptable" el acuerdo, anunciado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Detener los combates contra el movimiento islamista "equivale a aceptar que Hamás prepare la próxima masacre", escribió en Telegram, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que 1.221 personas fueron asesinadas otras 251 secuestradas, lo que desató la guerra en el enclave.

Por su parte, tras conocerse la noticia, Trump aseguró que Israel está "muy contento" con acuerdo para el desarme de Hamás.

El desarme de Hamás, que controla la Franja de Gaza desde 2007, es uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre. Una fuente política israelí dijo a la AFP que no habrá "ninguna retirada" sin un "verdadero desarme" de Hamás.

Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

El sol se pone sobre una zona gravemente dañada de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Dos altos cargos de Hamás, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza.

Esperan —dicen— que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

Por su parte, el negociador de la organización palestina, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye "la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos".

"Si Israel no cumple con el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos", señaló el responsable de Hamás.

Agregó que el borrador del pacto ha sido debatido con diversas facciones palestinas y recalcó que el compromiso de la "resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí".

"Israel no intervendrá en la cuestión del desarme", dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @IsraeliPM

Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que tiene como objetivo poner fin a la guerra.

Pero los analistas dudan de que Israel, que controla más del 60% de este territorio, esté dispuesto a retirarse rápidamente de Gaza.

"Con la proximidad de las elecciones (legislativas de octubre), no hay manera de que (el primer ministro Benjamin) Netanyahu autorice una retirada o reconstrucción en Gaza, eso equivaldría a un suicidio político", señala Muhamad Shehada, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás de 2023. La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73.000 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno, bajo el mando de Hamás.

Esta vista aérea muestra varios edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela Foto: AFP

Implementación del plan de paz de Trump

La Junta de Paz confirmó en X que Hamás había "aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las siguientes fases del alto el fuego en Gaza" y que "pronto comenzará una transición gradual".

Según Trump, una vez que Hamás esté desarmado, "las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza".

Esta Fuerza Internacional de Estabilización es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo la égida de la Junta de Paz.

Hamás había anunciado a principios de julio la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007 y declaró querer transferir estas responsabilidades al NCAG.

El ejército israelí muestra a sus tropas en terreno extranjero en medio de la guerra. Foto: Ejército de Israel.

Trump calificó de "histórico" el acuerdo

Trump había anunciado este jueves que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel "no tendrá ninguna participación en él".

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Mientras, mediadores de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en El Cairo en las próximas horas para ultimar el acuerdo sobre el desarme de las facciones palestinas en la Franja de Gaza e iniciar la segunda fase del alto el fuego, según informaron a EFE fuentes egipcias de seguridad.

Con información de AFP y EFE