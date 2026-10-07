Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre, tres años después del ataque de Hamás

Israel rindió tributo este miércoles a las víctimas del ataque del 7 de octubre, perpetrado hace tres años por el movimiento islamista Hamás. En el predio de Reim, donde se celebraba el festival de música electrónica Nova, familiares y allegados guardaron un minuto de silencio a la hora exacta en que los milicianos iniciaron la incursión en territorio israelí desde la Franja de Gaza.

"Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre", expresó Katia Zohar, madre de Bar, una joven de 23 años que fue asesinada en el festival Nova junto a más de 360 personas a escasos kilómetros del enclave palestino de Gaza. Zohar recordó las desgarradoras llamadas finales de su hija pidiendo auxilio mientras huía de los disparos.

De manera simultánea, la comunidad del kibutz Kfar Aza realizó un minuto de silencio en memoria de los 64 vecinos asesinados durante el asedio armado y las 18 personas secuestradas por miembros de Hamás. Aquella mañana del sábado 7 de octubre de 2023, en coincidencia con una festividad judía, cientos de combatientes atravesaron la frontera tras lanzar una masiva salva de cohetes contra Israel. Armados con fusiles y granadas, irrompieron en comunidades agrícolas, bases militares y comisarías, provocando un saldo de 1.221 muertos y 251 rehenes trasladados a la Franja de Gaza.

Personas que portan banderas de Israel caminan a través de una instalación conmemorativa montada en la playa de Tel Aviv para recordar el tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre Foto: JACK GUEZ/AFP

En paralelo a los actos de recuerdo, Hamás emitió un comunicado oficial en el que calificó la jornada como "un día glorioso" en la historia del pueblo palestino. El grupo insurgente sostuvo haber "roto el mito del ejército invencible" y justificó la invasión como "la culminación de décadas de amargo sufrimiento".

Tensión política y alerta de seguridad por el aniversario

Las conmemoraciones de este año poseen una connotación especial al tratarse de las primeras desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Una mujer se detiene junto a una tumba en el cementerio del kibutz Kfar Aza, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2026 Foto: ILIA YEFIMOVICH/AFP

Los actos gubernamentales se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad reforzada a pocas semanas de las elecciones generales, que se celebrarán el 27 de octubre. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ratificó que las fuerzas armadas permanecen en alerta máxima ante reportes de inteligencia que advierten sobre "las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques" durante la fecha conmemorativa.

La coyuntura electoral perfila un escenario complejo para el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuestionado duramente por figuras opositoras. El ex primer ministro Naftali Bennett, rival en las urnas, criticó la gestión del gobierno al señalar desde el propio terreno del festival que el episodio constituyó "un fracaso colosal del Estado de Israel".

Con información de AFP