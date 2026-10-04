Investigadores de Emiratos Árabes confirman que el altercado del avión con destino a Israel era “un plan terrorista”

Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron ayer sábado que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba un “acto terrorista” y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina, pero no precisaron su motivación.

El pasado miércoles un vuelo de la compañía Flydubai, que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv con 174 pasajeros, sufrió un altercado en la cabina de pilotos en el que el copiloto agredió al capitán. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Tabuk (Arabia Saudita).

“El copiloto intentó cometer un acto terrorista” y “atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión”, declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial de noticias WAM.

Aunque las primeras conclusiones de la investigación no confirmaron su nacionalidad, una fuente saudita indicó que era un ciudadano omaní.

El copiloto, que sigue detenido en Emiratos, fue identificado por varios medios como el omaní Hamam al-Hammami y afirmaron que las autoridades le habían prohibido pilotar en Omán por sus opiniones extremistas.

Durante el vuelo, el copiloto atacó al comandante indio, que logró abrir la puerta de la cabina. Los pasajeros y la tripulación redujeron al atacante y el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Los pasajeros relataron cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante por el control del avión, que perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, según Flightradar24.

Ayer, por primera vez desde la suspensión de vuelos por el incidente, un avión con pasajaeros israelíes procedente de Emiratos aterrizó en Tel Aviv.

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sospechoso había sido objeto de un “adoctrinamiento islamista radical” y había intentado estrellar el avión.

Según el Wall Street Journal, las autoridades omaníes habían prohibido volar al copiloto por sospechar que había adoptado ideas radicales.

La cadena CNN informó por su parte de que el piloto había sido despedido el año pasado de su puesto en la compañía aérea nacional de Omán por sospechas relacionadas con sus opiniones consideradas extremistas.

AFP