Emiratos Árabes confirmó que el copiloto de Flydubai intentó estrellar el avión utilizando un hacha

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, confirmó este sábado que el copiloto de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo “intentó cometer un acto terrorista” y “atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia” en un intento de hacerse con el control de la aeronave. El episodio, ocurrido el miércoles, obligó a un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, y mantiene en vilo a Israel, Emiratos, Omán e India, países involucrados directa o indirectamente en el caso.

Según la agencia oficial emiratí WAM, el copiloto permanece detenido en dicho país mientras avanza la investigación. Aunque las primeras conclusiones oficiales no confirmaron su nacionalidad, una fuente saudita indicó a la agencia AFP que se trata de un ciudadano omaní. Varios medios lo identificaron como Hamam al-Hammami, a quien las autoridades de Omán habrían prohibido pilotar por sus presuntas opiniones extremistas.

El comandante del vuelo, el piloto indio Smit Machchhar, resultó gravemente herido pero logró abrir la puerta de la cabina pese a estar apuñalado, lo que permitió que pasajeros irrumpieran y forcejearan con el atacante. Durante el episodio, el avión perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, de acuerdo con datos del sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

¿Qué se sabe sobre el copiloto?

Distintos medios internacionales aportaron detalles sobre los antecedentes del sospechoso. El Wall Street Journal señaló que las autoridades omaníes le habían prohibido volar por sospechar que había adoptado ideas radicales.

CNN informó que el año pasado fue apartado de un puesto en la aerolínea nacional de Omán por sospechas vinculadas a sus opiniones extremistas. Por su parte, Al Arabiya citó a una fuente informada que sostuvo que el copiloto había pasado un tiempo en Siria, lo que alimentó las sospechas de una posible radicalización en ese país.

ABC News, citando a altos responsables de inteligencia y seguridad familiarizados con la investigación, añadió que el sospechoso fue encontrado en posesión de material extremista cuando se formaba como piloto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el atacante había sido objeto de un “adoctrinamiento islamista radical” y había intentado estrellar el avión.

Repercusiones diplomáticas

El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Emiratos, Hamdan bin Mohamed, visitó este sábado en un hospital de Abu Dabi al piloto Smit Machchhar.

“Durante una visita al capitán Smit Machchhar, piloto de Flydubai que personifica los más altos grados de valentía, responsabilidad y respeto por la vida humana, le expresamos nuestro más sincero reconocimiento y admiración, tanto nosotros como el liderazgo de la nación”, escribió el también príncipe heredero de Dubái en su cuenta de X.

En las imágenes difundidas, Machchhar aparece vendado en la cabeza, el brazo y la mano izquierda, intentando incorporarse en la cama.

El Consulado General de Israel en Dubái respondió en la misma red social que el piloto es “un verdadero ejemplo de valentía” y “un héroe que se enfrentó al terror para demostrar que el extremismo jamás vencerá los Acuerdos de Abraham”, en referencia a los pactos de normalización diplomática firmados en 2020 entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Piloto de FlyDubai que sobrevivió al ataque en un vuelo a Tel Aviv Foto: captura de video

Netanyahu también invitó a Machchhar como huésped de honor a Israel. “Usted es un verdadero héroe de los valientes pueblos de India e Israel, y es un héroe para el mundo entero”, le dijo en una videollamada difundida por su oficina. El primer ministro israelí adelantó además que se investigará cómo el copiloto logró obtener autorización para trabajar en vuelos con destino a Israel pese a las restricciones vigentes. “Tenemos restricciones que establecen que no se puede contar con pilotos de países que no mantengan relaciones diplomáticas con Israel. Evidentemente, él logró sortear esa restricción”, declaró a Fox News.

El asesor diplomático del presidente de Emiratos, Anwar Gargash, sostuvo que el episodio, identificado como el vuelo FZ1073 de Flydubai, es una nueva advertencia de que “la lucha” contra el extremismo “no ha terminado”. Un día antes, en una llamada con el primer ministro indio, Narendra Modi, el propio Machchhar había recordado que sintió cómo el avión “iba en picado” en el instante en que, gravemente herido, logró abrir la puerta de la cabina para salvar a los pasajeros.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido el jueves que, si se determinaba que Irán estaba relacionado con el ataque, el país sería “duramente golpeado”. Este sábado, por primera vez desde la suspensión de vuelos tras el incidente, un avión con pasajeros israelíes procedente de Emiratos aterrizó en Tel Aviv.

Con información de AFP y EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.