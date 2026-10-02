Habló el piloto herido en ataque durante el vuelo de FlyDubai: “No iba a permitir que otras personas murieran”

El piloto indio Smit Machchhar declaró que tuvo que luchar por su vida mientras intentaba recuperar el control de un avión de Flydubai tras ser atacado por el copiloto durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv. En una conversación con el primer ministro indio, Narendra Modi, Machchhar relató cómo logró abrir la puerta de la cabina durante la emergencia.

Herido y tendido en el suelo de la cabina, se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud y decidió actuar de nuevo para evitar que murieran los demás a bordo.

"Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que hiciera un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro", relató en una charla con el primer ministro, en una videollamada retransmitida por Instagram.

Otras personas también lograron entrar en la cabina y ayudaron a controlar la situación. El capitán resumió el momento: "Ellos también entraron y desempeñaron un papel. Por supuesto, yo estaba luchando por mi propia vida, pero al mismo tiempo, sabía que no iba a dejar que otras personas murieran".

El avión perdió 5.200 metros de altitud

El vuelo había despegado de Dubái con destino a Tel Aviv cuando, aproximadamente dos horas y media después del despegue, perdió más de 17.000 pies de altitud, unos 5.200 metros.

Los pasajeros y la tripulación lograron reducir al atacante y recuperar el control de la aeronave. Posteriormente, el avión fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó sin problemas.

Avión de la aerolínea Fly Dubai. Foto: Instagram/@flydubai

Machchhar fue llevado inicialmente a un hospital y luego trasladado en avión a Abu Dabi. La embajada de la India en los Emiratos Árabes Unidos informó que se encontraba en buen estado de salud y recuperándose.

El embajador de la India, Deepak Mittal, expresó su orgullo por el desempeño del capitán y su alivio por haberlo encontrado. Machchhar afirmó que no permitirá que sus lesiones obstaculicen su recuperación: "No veo esta lesión simplemente como una lesión, porque eso dificultaría aún más mi recuperación. La veo como un proceso que avanza lentamente y que llevará tiempo, pero confío en que me recuperaré y volveré a estar bien y saludable".

¿Quién es Smit Machchhar?

Smit Machchhar lleva 17 años pilotando aviones. También explicó que su experiencia le permite percibir lo que sucede con la aeronave. Según él, un piloto "puede saber lo que ocurre con el avión incluso con los ojos cerrados".

Narendra Modi destacó la reacción del capitán durante la emergencia. "Tu coraje, paciencia y rápida toma de decisiones salvaron muchas vidas", le dijo Modi a Machchhar, y agregó que la India estaba orgullosa de él.

Smit Machchhar, el capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai atacado por su copiloto. Foto: redes sociales

Para los amigos y vecinos de la familia, la reacción del piloto ante la situación no fue ninguna sorpresa. Lo describen como afable, servicial y "siempre sonriente" y recuerdan que había mantenido la compostura desde la infancia.

"No esperábamos menos de él, no fue ninguna sorpresa", declaró Akshay Doshi, quien conoce a Machchhar desde hace unos 15 años y es vecino de los padres del piloto.

O Globo/GDA