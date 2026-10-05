Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Estados Unidos, Canadá y varios países de Latinoamérica alertan por "planes letales" de Irán en la región

Incluirían "recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera", se indicó en un comunicado firmado por Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros países.

El País
El País
05/10/2026, 20:52
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Un hombre pasa junto a una enorme pancarta de duelo que muestra al actual líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei
Un hombre pasa junto a una enorme pancarta de duelo que muestra al actual líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.
Foto: AFP

Estados Unidos, Canadá y otros ocho países de América Latina y el Caribe alertaron este lunes de presuntos "planes letales" y "operaciones de influencia maligna" de Irán en la región, mediante un comunicado conjunto.

El comunicado recuerda que Estados Unidos y Paraguay acogieron un foro antiterrorista el mes pasado (CTTF por sus siglas en inglés), y señala que ahora los diez países firmantes desean condenar "las acciones terroristas y otras operaciones de influencia maligna en nuestro hemisferio llevadas a cabo por Irán y sus apoderados terroristas".

El presidente Trump crea una “Fuerza de Superinteligencia” en Estados Unidos, ¿en qué consiste y qué hará?

El texto no da ningún ejemplo concreto de esos "esfuerzos hostiles", que supuestamente incluirían "una serie de planes letales patrocinados por Irán y sus representantes, recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera".

Además de Estados Unidos y Canadá, los países firmantes son Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

"Estamos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas", añaden en el texto. "La República Islámica de Irán y sus representantes deben cesar estas acciones inmediatamente", advierten los firmantes.

presidente de Irán, Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian. El presidente de Irán ayer en conferencia de prensa en Teherán, donde anunció el nuevo yacimiento de gas.
Foto: AFP fotos

El foro CTTF, creado para compartir información sobre amenazas de seguridad, fue creado por Washington en 2019, y se celebra al menos una vez al año.

En marzo un pakistaní, Asif Merchant, fue condenado en Estados Unidos acusado de haber complotado con la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) para organizar asesinatos políticos y robar documentos.

La conexión de Irán y el movimiento Hezbolá con los gobiernos de Venezuela o Bolivia fue también objeto de atención de Washington durante años, antes de que esos países cambiaran de rumbo político.

Paraguay designó como organizaciones terroristas al IRGC, Hezbolá y Hamás en abril de 2025, y Argentina hizo lo mismo con el IRGC en marzo de este año.

AFP

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
IránConflicto en Medio OrienteAFP
Te puede interesar