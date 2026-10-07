"Las cosas están cambiando”: el análisis de Martín Aguirre a tres años del ataque terrorista de Hamas a Israel

A tres años de los ataques de Hamás a Israel registrados el 7 de octubre de 2023, el escenario geopolítico global ha sufrido una transformación. "Hay distintos hitos que marcan cambios de era. Si empezamos a mirar un poco todo lo que ha pasado desde ese 7 de octubre, creo que es un cambio radical en particular en la región, pero también en nuestro mundo", afirmó Martín Aguirre, director de redacción de El País, durante su intervención en el programa de streaming En Clave País.

Geopolítica regional y el debate ideológico

El impacto de lo ocurrido en Israel el 7 de octubre de 2023 también influyó en la política y la convivencia social de América Latina, remarcó Aguirre y apuntó que uno de los efectos colaterales más complejos ha sido el resurgimiento de expresiones intolerantes en espacios de discusión pública y redes sociales. “Yo creo que hay un fenómeno regional donde un sector de la izquierda en particular adoptó la causa Palestina como una bandera propia, lo cual ha habilitado de alguna manera, más allá de posiciones racionales o no, que se habiliten socialmente ciertos niveles de antisemitismo que antes no se veían”, aseguró.

"Una cosa es discutir sobre geopolítica o sobre la violencia o los excesos de un conflicto. Otras son muchas de las cosas que estamos viendo, donde hay una cantidad de gente que de golpe se sintió habilitada para hacer comentarios y decir cosas que son claramente antisemitas", señaló el director de redacción.

Martín Aguirre Foto: Darwin Borrelli

Medios de comunicación y la batalla narrativa

Paralelamente a las acciones en el terreno militar, la cobertura del conflicto evidenció una intensa disputa en el terreno de la opinión pública.

“El problema básicamente es que nosotros recibimos buena parte de la información que consumimos de esa parte del mundo a través de agencias europeas, muchas de ellas que tienen un sesgo que tiene que ver con cuestiones históricas, culturales, religiosas, pero que en general miran a Israel de una manera bastante negativa, digamos, mucho antes de que pasara esto”, analizó Aguirre.

“Al final terminamos cayendo todos en una vorágine donde repetimos muchas cosas que no tenemos muchos elementos para decir que sean verdad, ¿no? Me parece que curiosamente, en ese sentido Israel ha perdido bastante la batalla de la opinión pública en Occidente. Creo que también hay una señal de cosas que están cambiando particularmente en Europa, pero también en Estados Unidos, con la migración islámica y musulmana donde hay un peso mucho más fuerte de la opinión pública de esos sectores y los medios lo reflejan”, agregó.

Columna de Martín Aguirre con En Clave País Foto: Darwin Borrelli

Para Aguirre, uno de los grandes problemas que tenemos hoy con los relatos “es que se ha perdido la racionalidad”: “La gente se pone una camiseta y no hay manera de que vos le puedas entrar”.

“Porque todos manejamos información sesgada, información parcial. Y no sos dueño de la verdad. Y siempre tenés que dejar un poco de espacio para tratar de entender cosas que a veces se te pueden escapar y más en un conflicto como este”, sentenció.